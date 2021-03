Rechazaron la prisión preventiva solicitada para ex comisario acusado de abuso

Por considerar que la fiscalía no aportó ninguna prueba de la participación del ex comisario en el abuso sexual, el Dr. Germán Dri, juez que entiende en la causa donde está imputado el ex titular de la Jefatura Departamental de Concordia, José Querencio, por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de edad, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal que investiga el hecho quien es la Dra. María José Fonseca.



El magistrado consideró que: “la fiscalía no aportó ninguna prueba de la participación de Querencio en el abuso sexual y tampoco controvirtió la prueba de la defensa de que Querencio estaba en otro lugar cuando la fiscalía dice que quebrantó las medidas de coerción”, y sostuvo que “la defensa (Dr. Rafael Briceño) llevo un vídeo de la cámara de seguridad de Querencio que demostraba que estaba en su casa”. No obstante remarcó “esta resolución no significa que se desestime la denuncia de la joven porque sus palabras implican desde ya una cuestión de género, por lo que siempre se tienen como verosímiles y más aún si hay indicios de violencia”.



Del mismo modo señaló que “nosotros siempre resolvemos con perspectiva de género, entonces, no podemos desestimar sus dichos porque ella los manifiesta a su manera, lo que yo digo es que no se pudo acreditar con una investigación dirigente, y a esto lo dije en la resolución, que fue Querencio quien tuvo esa conducta”, espetó en diálogo con diario El Sol.



Vale recordar que la investigación contra el ex jefe Querencio, por abuso sexual a una menor, data del año 2019. La fiscal María José Fonseca argumentaba que el comisario había agredido físicamente a la joven dentro de su vehículo y pidió en consecuencia la prisión preventiva para el acusado, el Juez de Garantías la rechazó.



La resolución textual del Juez



En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a 12 de marzo de 2021, siendo las 11:51 hs., estando en la Sala de Audiencias Nº 2, el Sr. Juez de Garantías, Dr. GERMAN DRI y su asistente Federico Rodríguez, se presenta a cargo de FISCALIA AUX. N° 5 Dra. Mario Gerrero, el imputado JOSE ENRIQUE QUERENCIO, alias «no posee», de nacionalidad argentina, de 49 años de edad, nacido el 13/02/1972, en Villa Clara, ER, de estado civil casado, Func. Polic. E. Ríos, instruido, domiciliado en Solari Nº 2064 de la ciudad de Concordia, DNI Nº22.517.221, hijo de Rito Agustin Querencio (f) y de Julia Sara Antivero, acompañado de su abogado defensor Dr. Rafael Briceño, el Ministerio Pupilar Dr. José L. Legarreta, y la madre de víctima, a fin de realizar la audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal y fijada para el día de la fecha en el Leg.Nº 6664/19 caratulado «QUERENCIO, JOSE ENRIQUE s/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL».- Comprobada la presencia de las partes se realiza la presente audiencia que es grabada en audio y video formando parte dicho archivo de la presente acta. Abierto el acto, y luego de oídas las partes, el Sr. Juez de Garantías DISPONE un cuarto intermedio de 10 minutos. REANUDADO el mismo, siendo las 11:23 horas y luego de haber escuchadas las partes, se realiza otro cuarto intermedio, REANUDADO este último siendo las 12:48 horas, toma la palaba el Ministerio Pupilar, seguidamente la Defensa y posteriormente la Unidad Fiscal. Escuchados los mismos, el Dr. Germán Dri RESUELVE:



1) NO HACER lugar a la Prisión Preventiva solicitada por el Ministero Público Fiscal, 2). DISPONER el agravamiento de las medidas de coerción vigentes, disponiendo a) LA PROHIBICION de ACERCARSE y de mantener TODO TIPO DE CONTACTO, ya sea en forma directa, indirecta, mediatizada ni por interpósita persona con la menor, y con su madre MARÍA LUCRECIA MEDINA, DEBIÉNDOSE mantener siempre a una distancia mayor a los 200 mts. de las mismas y en el lugar donde se encuentren ocasionalmente.



b) LA PROHIBICIÓN de acercarse por un radio de 500 mts. al domicilio sito en Calle 57 y Crisóstomo Gomez y domicilio del Establecimiento Educativo Escuela «UNER» sita en Tavella y Rca. del Paraguay, ambos de esta ciudad de Concordia.



c) LA PROHIBICIÓN de realizar actos molestos, perturbadores y de violencia física y/o moral contra la Denunciante, la Sra. MARÍA LUCRECIA MEDINA y con su hija. Las presentes Medidas se dictan por el plazo de noventa (90) días. Con lo cual no siendo para más, a las 12:36 horas, se da por finalizado el acto labrándose la presente que es leída en su totalidad, dándose por notificadas las partes, no siendo firmada por los comparecientes, por los protocolos de seguridad e higiene, covid-19.