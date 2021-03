A punta de pistola obligaron a jóvenes a ir hasta barrio de Paraná y les robaron

A punta de pistola, dos adolescentes fueron abordados por tres personas en calle Mitre y Tucumán, de Paraná. El hecho ocurrió el pasado fin de semana, en horas de la madrugada, pero recién trascendió una semana después. Una de las víctimas es familiar de un fiscal y estaba junto a un amigo.



Según confirmaron a Elonce fuentes policiales, bajo amenaza, los menores caminaron con los delincuentes hacia barrio Pancho Ramírez. En todo momento les dijeron que no griten ni den señales de lo que estaba ocurriendo porque, de lo contrario, los iban a dañar.



Cuando llegaron a calle Sarmiento, debieron bajar una escalera y fue allí que les exigieron que les entreguen sus celulares, las zapatillas, dinero en efectivo y otras pertenencias. Minutos después, les pidieron que se retiren del lugar.



Los adolescentes corrieron hasta que encontraron un patrullero en calle Osinalde. Los efectivos los trasladaron hacia la Comisaría 1º, para que pudieran realizar la denuncia.



Se supo que los delincuentes eran dos hombres y una mujer. Uno de ellos oficiaba de “campana”.



La Policía trabaja analizando las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad que se encuentran a lo largo del recorrido que los menores hicieron con los malvivientes, que comprende calles Mitre, Tucumán, Tejeiro Martínez, Bertozzi, Nux y Sarmiento.



Hasta el momento, no hay personas detenidas por el hecho. No obstante, hay cuatro personas identificadas que fueron supeditadas a la causa. El fiscal a cargo de la misma es Santiago Alfieri. Elonce.com