Intento de estafa bancaria: falso comprador pidió datos para una transferencia

Un comerciante de Paraná contó aque fue víctima de un intento de estafa bancaria; un supuesto comprador le prometió hacerle una transferencia por unos productos, pero el dinero nunca le llegó. El trabajador asegura que se trató de un ardid para robarle e instó a otros a estar alertas ante este tipo de ilícitos.“Puse a la venta refrigeradores y freezers en redes sociales y un supuesto comprador de Santiago del Estero, que tenía su familia radicada en Villaguay, me dijo que me iba a hacer entrega de un dinero en forma de seña para que no le vendiera los electrodomésticos. Me explicó que me iba a hacer una transferencia bancaria, y ahí sospeché que se trataba de una más del cuento del tío”, explicó a, Luis Godoy.El hombre, al asegurar que su interlocutor tenía “acento norteño”, contó que siguió “el juego” al supuesto comprador, pero ya sospechando que se trataba de un intento de estafa. “Esta persona me dijo que iba a hacer el depósito, pero ese dinero nunca llegó. Me dijo que se debía a problemas de internet y me pidió otros datos para hacer el depósito”, agregó.Según refirió Godoy, “la cuenta de la que iban a hacer el deposito no existe y fue todo un ardid para sacarme mi dinero”.Godoy comentó que decidió dar a conocer su experiencia “para que la gente sepa y esté alerta”. Recomendó “no brindar ningún tipo de datos personales ni bancarios porque utilizan para sacarles el dinero”.