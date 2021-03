Productor musical acusado de grooming: entre las víctimas hay nenas de 10 años

Policiales Productor de espectáculos detenido por ofrecer dinero a menores a cambio de sexo

El caso es cada vez más perverso y aberrante. A medida que avanza la investigación se van conociendo más detalles de la acusación contra el productor musical Sergio Daniel Nazer (62), detenido por grooming y promoción de la prostitución de menores de edad. En las últimas horas se detectaron niñas de 10 y 12 años entre las víctimas, que van hasta los 16.Nazer, casado, padre de dos hijos de 26 y 30 y de reconocida trayectoria en el ambiente de la música y el folklore, está detenido desde el miércoles a la noche y este viernes fue indagado por la fiscal Verónica Pérez, de la UFI N° 3 de Esteban Echeverría. La audiencia fue por Zoom y el productor se negó a prestar declaración.Los primeros indicios de la investigación, que pudo reconstruir Clarín, parecen indicar que la situación de Nazer es cada vez más complicada.Primero se lo acusó por captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales (grooming) y corrupción de menores y luego se sumó la imputación por promoción de la prostitución de personas de menores de 18 años. Las víctimas hasta ese momento tenían entre 14 y 16 años y habrían sido sometidas desde 2018.Pero ahora se amplió la edad a los 10 años y se investigan hechos desde la última década. A la vez, hay sospechas de que podría haber una red de trata de personas involucrada. Además, este viernes se conoció que se sumó una segunda denuncia contra el acusado.La denuncia contra Nazer llegó a la Fiscalía General de Lomas de Zamora diez días atrás. La víctima fue acompañada por las abogadas Florencia Arietto y Alejandra Bellini, del estudio de Ana Rosenfeld, que le brindaron apoyo y contención durante las 8 horas que estuvo declarando. No era una exposición fácil por el sometimiento y los detalles horrendos sobre las acciones que le endilgan al productor musical.La causa quedó a cargo de la fiscal Verónica Pérez, de la UFI N° 3 de Esteban Echeverría. En solo 24 horas, la funcionaria reunió los elementos necesarios para pedir la detención de Nazer y los allanamientos en su casa del barrio Mirasoles de Monte Grande y su oficina en el barrio de San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos Aires.Por la magnitud de las acusaciones, el juez de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, Leandro Mafucci Moore, se tomó cinco días para analizar la solicitud de Pérez y ordenó los procedimientos para el miércoles a la noche. Los operativos estuvieron a cargo de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.En Monte Grande detuvieron a Nazer y en su oficina secuestraron ocho celulares que serán peritados en busca de mensajes, historial en las redes sociales e imágenes que sean de interés para la causa. La expectativa de los investigadores es reconstruir las conexiones del productor musical para contactar a las víctimas y, a la vez, entregarlas a terceros a cambio de algo.En los allanamientos también se incautó dinero de Serbia, Turquía, Rusia y Colombia.Lo que se sabe hasta ahora es que el modus operandi de Nazer era principalmente a través de la red social de Badoo, utilizada para conocer personas y encontrar pareja. Allí el hombre tenía varios perfiles y la Justicia argentina le pidió a la red social que los preserve para continuar la investigación.Como la aplicación funciona por geolocalización, se cree que el productor iba cambiando su ubicación en las giras, en general en las provincias del norte argentino, para contactarse con adolescentes en un radio de 170 kilómetros.Lo mismo creen que hacía en Uruguay y Colombia. En este último país se daban los intercambios más desesperados. "Chicas que no tenían recursos le pedían comida o pañales para sus hijos", contó una fuente del caso.Si bien la red social es para uso exclusivo de adultos mayores de 18, en la práctica hay menores que declaran tener esa edad y abren perfiles. De esa manera, Nazer buscaba a las chicas y luego seguía la conversación por celular. Les ofrecía plata, comida y hasta pañales a cambio de sexo. Arreglaba un punto de encuentro y concretaba la cita.Según dijeron fuentes con acceso al expediente a Clarín, se pudo comprobar que hacía de nexo entre las menores y otras personas. "Te voy a presentar a un amigo", dice el mensaje encontrado en uno de los chats. En otro se puede ver cómo le pide a una víctima que se vaya sacando la ropa hasta dejarla desnuda.Por esas conversaciones que forman parte del expediente es que a Nazer lo imputaron por "corrupción de menores" y "promoción de la prostitución". El delito de abuso sexual todavía está siendo investigado. Con el peritaje de los teléfonos buscarán determinar si hay más implicados, quiénes son y cómo estaba compuesta la red. También analizan si el productor se contactó con menores víctimas de redes de trata de personas. En ese caso, ya no conectadas de manera virtual sino durante las giras por Tucumán, Salta y Formosa."Es posible que estemos frente a algo muy grande", dijo Arietto en diálogo con Clarín y agregó que Nazer "tiene un entorno muy poderoso. Se jactaba de sus contactos con gobernadores, diputados, empresarios, senadores e intendentes".Al productor lo representó un defensor oficial en la audiencia de este viernes. A último momento, se presentó una abogada particular de un estudio de mucho peso en la Provincia. Pero tenía la matrícula vencida y tampoco contaba con su designación firmada por Nazer, por lo que no pudo defenderlo.Con el fin de profundizar la investigación, la fiscalía habilitó una línea de celular para recibir denuncias de otras posibles víctimas de Nazer. El número es 1140430506. Y el estudio de Rosenfeld hizo lo propio con la línea 1140830236.Clarín.