Hicieron un boquete en empresa de Paraná que ya sufrió alrededor de 40 robos

Delincuentes realizaron durante la madrugada de este viernes un boquete en la sede de la empresa de Volquetes Manzoni, en calle Crisólogo Larralde 1.323.Silvina, una de las dueñas contó aque “nos avisaron telefónicamente. Encontramos todo roto. Dieron vuelta la oficina. Creemos que buscaban dinero. No es la primera vez, desde que abrimos la empresa hemos sufrido alrededor de 40 robos”, afirmó. Y acotó que en varias ocasiones han actuado de esta manera, realizando un boquete en la pared.En este caso fueron “muchos los destrozos, se llevaron una caja fuerte que no tenía dinero, sino remitos. También sustrajeron cajas de herramientas que tampoco, en esta oportunidad tenían las herramientas, sino otras cosas que no eran de valor”, manifestó. La Policía analiza las cámaras de seguridad y tomó huellas digitales.“Es una vez más uno tiene que pasar por este disgusto. Nunca encontraron a los culpables. Es una historia que se repite”, lamentó Silvina.Recordó que en algo más de 15 años “sufrimos robos de todo tipo. Algunos grandísimos, como la oportunidad en que se llevaron la caja fuerte en que teníamos sueldos, aguinaldos y muchas cosas. Creemos que en este caso buscaban eso, pero ya aprendimos”.Refirió que “también en lugares cercanos nos robaron mucho dinero en herramientas. Ahora fueron solamente los destrozos”.“Entran por la parte trasera, porque es baldío. Aprovechan para trabajar tranquilos”, manifestó damnificada, a la vez que dijo: “Tenemos un pitbull que queda adentro. Pero es alguien que sabía, porque hicieron el boquete en el lugar preciso que da a la oficina, que la dejamos con llave, por lo cual la mascota no tiene acceso a la misma. Pobrecita, se desesperó y azotó varias veces, porque se lastimó, sin poder llegar hasta los ladrones”.