Ciberestafas: “Nunca acceder a los enlaces que llegan en mails o whatsapp”

Esta semana, dos paranaenses denunciaron haber sido víctimas de estafas bancarias por montos que superan el millón de pesos, y es que los ciberdelitos están a la orden del día y hay que estar sumamente atentos los mails y mensajes que se reciben para evitar caer en el engaño.En diálogo con el programade, Gabriel Ferro, Jefe de la División Cibercrimen de la policía de Entre Ríos explicó en qué consisten estas estafas y dio consejos para no ser víctimas.En un primer sentido, explicó que este tipo de delitos “no han variado demasiado, la metodología y la técnica es siempre la misma, como así también los medios que se utilizan: correo electrónico, redes sociales o whatsapp. Lamentablemente la gente no presta atención a los consejos y comete una y otra vez los mismos errores”.Respecto a cómo acceden los intrusos a las cuentas bancarias, dio cuenta que “hay varias técnicas, puede ser a través del correo electrónico con mensajes falsos que se hacen pasar por empresas, bancos o cualquier tipo de organización. La gente piensa que el mensaje es real y no se toma cinco minutos para verificarlo; ingresan sus datos personales en una página falsa” y así se consume la estafa., advirtió Ferro y señaló que siempre hay que buscar por fuera de ese enlace para verificar. “Si se trata de un concurso, en la página web de la empresa va a estar”.También sugirió “y ver lo que esta después del arroba” para establecer de dónde proviene el mismo; “ver el candado que esté cerrado, y que figure https, que da seguridad”.Por otra parte, remarcó que “mucha gente se olvida de un segundo factor que es el”.“El ciberdelito es la técnica más sencilla y la modalidad es masiva”, mencionó Ferro y afirmó que “hay muchos casos de cuentas bancarias vaciadas”.En algunos casos, “se logran identificar las personas” que están detrás de la estafa, “también hay bandas internacionales y ahí se torna muy difícil y complejo hallar a los ciberdelincuentes”.En caso de ser víctima de una ciberestafa, se debe recurrir “a la comisaría más cercana o a fiscalía, nosotros entramos en la siguiente etapa investigativa”, indicó finalmente el Comisario.