Cuatrerismo en la isla: le carnearon 15 animales y las pérdidas son millonarias

Rodolfo Moine es productor ganadero en la isla La Paciencia, jurisdicción Santa Fe, y anterelató la difícil situación que vive desde el año pasado cuando comenzó a ser víctima de dos bandas de cuatreros y también de la justicia, ya que los delincuentes estuvieron apenas 24 horas detenidos.“Todo comenzó el 7 de diciembre del año pasado con una carneada, yo los encontré, Prefectura demoró en llegar y se llevaron un novillo. Ahí comenzó la seguidilla de cuatrerismo. Primero era cada 15 días, después cada 10 y ahora es cosa de todos los días”, indicó.Como la isla es jurisdicción de Santa Fe, realizó una denuncia en Prefectura y como es delito rural lo derivaron a la guardia rural Los Pumas. “Vinieron en varias oportunidades, los denuncié con nombre y apellido, porque los cuatreros son todos conocidos; son dos bandas una de muchachos jóvenes y la otra son mayores de 40 años. Estas personas, ven la parte fácil en el cuatrerismo y se dedican a eso”.Moine contó que como cada vez que solicita la presencia de autoridades se demoran en llegar, ya sea por cuestiones de protocolo y por las distancias (los Pumas están a una hora y media, casi dos de la isla), decidió junto con un amigo “parar” a los cuatreros. En una oportunidad, “a 100 metros de donde estábamos tiraron dos tiros y los esperamos en la canoa. A 20 minutos de haberlos esperado, me habían desvalijado la cabaña: me robaron la garrafa, balanza, herramientas, grupo electrógeno y me cortaron las mangueras de nafta para que no pueda salir a perseguirlos”. A pesar de todo esto, Moine y su amigo lograron reducir a tres de los delincuentes hasta que llegó Prefectura y Los Pumas y se los llevaron.Entre los detenidos había un menor y dos mayores.El productor indicó que tiene un stock de unas 420 cabezas, “y llevo encontradas 15 carneadas, puede haber habido más sin que las haya encontrado”.En uno de los últimos hechos que sufrió, le carnearon una vaca y se llevaron dos terneros. “Lo venden a menos de la mitad de precio, si en el frigorífico está a 370 el kilo de carne, seguro que ellos lo venden a 150 pesos”, estimó.Moine manifestó que está totalmente indignado y desanimado. “Ya no tengo el entusiasmo de salir y andar todo el día en el campo como antes, y estoy viendo la posibilidad de cambiar de rubro, venderé todo lo que tengo y haré otra cosa porque así no puedo seguir”.La indignación más grande se la llevó ayer cuando se enteró que el fiscal Lascurain “largó a los delincuentes porque dice que no había testigos. Qué más quiere el juez si se los di servidos a los cuatreros, además de las cosas que me habían robado y las siete denuncias que tengo hechas”.Dirigiéndose al magistrado que lleva la causa, expresó: “Te presto mis botas y mis caballos, el lazo y mis herramientas para producir y vos dame tu corbata, y te quedás solo como vos me dejaste, a merced de los cuatreros, que están a 15 minutos de acá. Les diste el dulce a los cuatreros, se llevaron 15 vacas por 24 horas detenidos, hicieron un negoción”.A grandes rasgos, Moine señaló que las pérdidas económicas que le genera el accionar de los delincuentes, rondan los 2 millones de pesos, sin contar con el robo sufrido en su cabaña. “Me dejaron a la deriva, sin plata, sin lancha, sin camioneta y con los delincuentes a pocos minutos de mi casa. Responsabilizo a la justicia por mi seguridad y si me pasa algo tendrán que responder por eso. Los cuatreros tienen armas de fuego y blancas. El día que los agarramos tenían una escopeta 16 cargada con balas para que el daño sea más grande”.