Baleó camioneta en Gualeguaychú: Le dieron arresto domiciliario por 30 días

La noche del miércoles pasado en Gualeguaychú ocurrió un tremendo e inusual hecho intimidatorio, en el que un hombre le baleó la camioneta al hijo de un empresario de la ciudad.



A raíz de ello, quien sería el autor de los disparos fue detenido la misma noche del hecho por la policía y quedó a disposición de la justicia.



Como adelantó ElDía, el detenido será juzgado por daños y amenaza con arma de fuego. Por dichos delitos, podría recibir de uno a seis años de prisión.



Las principales novedades en la causa, es que el hombre se negó a declarar y que se le dictó prisión domiciliaria por 30 días. Además, tiene prohibido comunicarse con el damnificado.



Recordemos que la Fiscalía, además de haber indagado a testigos del hecho, secuestró la camioneta del presunto delincuente y teléfonos celulares, los cuales, al igual que el dermotest, fueron enviados a Paraná y se aguarda por los resultados.



Una vez que lleguen esos resultados, si son favorables para la investigación, la causa sería elevada a juicio.



El hecho



El miércoles pasado por la noche, Leandro, de 32 años, se encontraba en su casa mirando una serie cuando fue sorprendido por el ruido de dos disparos que impactaron en su camioneta, que estaba estacionada afuera de la vivienda, en inmediaciones de Teresa Margalot y Blvd. Daneri.



La víctima, hijo del dueño de un supermercado mayorista de la ciudad, contó a ElDía que luego que sintió los disparos, salió afuera de su vivienda y habló con los vecinos, quienes le describieron la camioneta que pasó desde la que se habrían efectuado los disparos. "En un acto impulsivo, del que ahora estoy arrepentido, no lo pensé y lo salí a perseguir", relató.



"Por suerte, justo me crucé un patrullero, les comenté lo ocurrido y lograron detener al presunto delincuente, porque agarró una calle que no tenía salida", detalló el hombre, que destacó la actuación de la Policía: "rápidamente se movieron para investigar lo que sucedió", valoró.



"No se si se trató de un intento de robo o porqué lo hicieron", se preguntó Leandro, quien lógicamente quedó atemorizado tras el violento episodio.