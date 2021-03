Un chofer brasileño, 5181 kilos de marihuana y la incógnita del destino final

El hecho ocurrió en los últimos días cuando efectivos del Departamento Lucha Contra el Crimen Organizado, de la Policía de la Ciudad, y personal de la División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste de la Dirección General de Aduana, interceptaron el vehículo con procedencia de Brasil en el kilómetro 180 de la Ruta Provincial número 6, en la localidad bonaerense de Cardales.



"El camión ingresó al país y le dieron unos precintos apócrifos para poder movilizarse como cargamento en tránsito. Fue chequeado por el Sistema Malvinas y no estaba esa carga, por lo que después de más de 1.000 kilómetros de seguimiento, y una investigación muy profesional, logramos secuestrar la droga en Cardales", expresó el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, durante la presentación del operativo.



Asimsimo, añadió: "Estamos muy satisfechos porque millones de dosis fueron sacadas de nuestras calles y no van a llegar a nuestros jóvenes. Y así vamos a seguir limpiando nuestras calles".



D´Alessandro destacó que la Policía de la Ciudad lleva "más de 30.000 kilos de drogas sacados de las calles" desde la modificación de la Ley de Narcocriminalidad y elogió el trabajo de las Brigadas iniciado hace dos años "para sacar este flagelo que muchas veces azota en los barrios de la Ciudad".



"Este es nuestro compromiso irrestricto contra el Narcotráfico, trabajando en conjunto para limpiar los barrios de la Ciudad", afirmó el funcionario.



Por su parte, el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, comentó: "Esta no es una persecución al consumidor, lo que buscamos es llegar al origen de la sustancia y los distribuidores, estamos yendo sobre esas personas".



El procedimiento se desarrolló luego de una investigación que permitió dilucidar que el mencionado camión, marca Volvo y con procedencia de Brasil, cuya documentación aduanera era falsa, podría llegar a trasladar estupefacientes.



Por ese motivo, se montó un operativo controlado de vigilancia desde la provincia de Misiones para identificar el lugar de descarga.



Sin embargo, durante el recorrido el chofer sospechó de la presencia de vehículos no identificados y comenzó a realizar maniobras evasivas.



La intención de los oficiales era establecer si el rodado contaba con apoyo logístico durante el trayecto y cuando verificaron que se trasladaba en soledad, lo interceptaron en Los Cardales.



Tras detener la marcha en una zona descampada, el conductor oriundo de Brasil intentó escaparse, pero la zona ya había sido asegurada y lograron detenerlo rápidamente.



Momentos después, los efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Aduana inspeccionaron el camión y hallaron dentro 5.641 ladrillos de marihuana, cuyo pesaje total fue de 5.181 kilos, con un valor de mercado de alrededor de 750 millones de pesos.



Ante esta situación, el Juzgado Nacional en lo Criminal número 4, a cargo de Ariel Lijo, Secretaría número 7 de Diego Arce, solicitó la detención del conductor por infracción a la Ley de Drogas (23.737) y ordenó el secuestro de la sustancia ilícita.



"La pesquisa continúa para intentar determinar el destino que tenía el cargamento ilegal", dijo un detective judicial.





NA