Remisero hallado herido habría sido golpeado por pasajeros en Paraná

Policiales Encontraron a un hombre herido en una obra en construcción

Un hombre fue encontrado herido en una obra en construcción de calle Espejo y Fader, de la ciudad de Paraná.que “un llamado al 911 daba cuenta de que había un hombre herido en el rostro, con claras señales de haber sido golpeado. Intentamos hablar con él y nos contó que tomó pasaje en El Paracao y Saavedra Lamas”.“No recuerda concretamente cuántos hombres subieron, cree que entre dos o tres. Dijo que llegaron a este lugar, compartieron una conversación, lo golpearon y se dieron a la fuga. Nos informó que intentó defenderse e hirió a uno”, agregó.Asimismo, señaló que “todavía no se ha individualizado a los supuestos agresores porque el herido no aportó muchos datos. Aseguró que se llama Emanuel Contreras y tiene más de 30 años. Indicó que entró a trabajar a las 19, familiares nos dijeron que también trabajó durante la mañana”.Criminalística trabajó en el interior del vehículo y halló botellas de bebidas alcohólicas. Se hizo presente el propietario de la remisería, que constató que no había faltantes en el rodado. Descartaron un choque, porque el auto está en perfectas condiciones.Fue trasladado al Hospital San Martín con un golpe en el rostro y en aparente estado de ebriedad.