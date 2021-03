La evacuaron por un incendio, le dio la llave a la Policía y le robaron

El robo de un medidor de gas en una casa de Echeverría al 400 generó un incendio este martes a la madrugada y Graciela, la titular del inmueble de 86 años, debió ser evacuada. La secuencia se agravó por la tarde: la mujer denunció que el policía a quien le dio la llave para que ingresara al lugar del siniestro le hurtó la billetera y revolvió sus pertenencias.“Cuando volví a entrar a mi casa, el monedero no estaba. La Policía tendría que dar el ejemplo de cuidarnos, no de robarnos”, lamentó Graciela en diálogo con El Tres.Según contó la mujer, ella le dio la llave a un agente “gordito y muy amable” que participó del operativo por el incendio en barrio Refinería durante la madrugada. Lo hizo para recuperar su celular y comunicarse con su familia.Más tarde, cuando regresó al domicilio encontró las “cosas revueltas y uno sabe, se da cuenta cuando dejó en orden los cajones”.Graciela añadió que tenía al menos 2.000 pesos en el monedero sustraído “para la comida de la semana”. “No da un buen ejemplo la Policía”, dijo y recordó que en el momento del incidente “estaba nerviosa, nerviosa, nerviosa”.El hijo de la mujer contó que los agentes eran del Comando Radioeléctrico pero también había bomberos y quizás de otras dependencias. “En el momento uno no mira tanto detalles”, aclaró.El hombre señaló que cuando se produjo el desalojo, él trasladó a la madre a su casa. Más tarde, la llevó de vuelta. “Ahí se encontró con el cajón revuelto y que le faltaba la billetera que estaba con el celular arriba de la mesa. También le han revisado los cajones, ya está, pero son cosas que duelen”, agregó.