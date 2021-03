Perpetua para Martínez: “Genera tranquilidad a la familia y a la sociedad”

Policiales Jorge Martínez fue condenado a perpetua por el femicidio de Fátima Acevedo

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, que ofició de jueza técnica del juicio por jurado que se realizó por el femicidio de Fátima Acevedo, resolvió imponer la pena de prisión perpetua para Jorge Martínez.En diálogo con, la abogada querellante, Alejandra Pérez dijo que “no esperábamos menos de esta resolución, estamos conformes y si bien no nos da felicidad porque Fátima no va a volver, genera tranquilidad no sólo a la familia sino también a la sociedad entera”.Martínez fue declarado culpable de los delitos de “Lesiones graves en grado de tentativa calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género”; “Defraudación especial mediante el uso de tarjeta magnética en grado de tentativa” y “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y haberse perpetrado en un contexto de violencia género-Femicidio”.Seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná.