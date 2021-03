Se registraron dos choques en cadena en sendas avenidas de Paraná. El primero ocurrió horas después del mediodía sobre Avenida Don Bon Bosco y su intersección con calle Díaz Vélez; y el segundo sobre avenida Almafuete, a la altura de calle Manuel Crespo en dirección al parque industrial.En el primer siniestro, un camión dedicado al transporte de sustancias alimenticias impactó contra un automóvil Volkswagen Gol rojo, el que terminó colisionando a un vehículo Ford Focus azul. Como consecuencia del choque en cadena, la conductora del Gol recibió un golpe en la cintura.Los dueños del VW y el Ford manifestaron aque aún estaban pagando sus vehículos.En el segundo choque múltiple, un Chevrolet Corsa transitaba por Avenida Almafuerte cuando, según manifestó la conductora, se quedó sin frenos y pasó por entre dos vehículos: una Fiat Doblo y un Ford Ka que, tras ser arrastrado, chocó a una Volkswagen Surán que terminó metros más adelante.“Yo esperaba la luz verde del semáforo cuando pasó el Corsa por entre medio, y me chocó a mí y a dos autos más. Afortunadamente, no hubo heridos”, contó ael dueño de la camioneta Fiat Doblo.Respecto a las circunstancias del siniestro, el hombre que comentó que “la conductora dice que se le cortaron los frenos, pero ahora hay que comprobarlo porque no hay marcas de frenos”.El Ford Ka quedó visiblemente dañado como consecuencia del choque.