Asesinato por reparto de herencia: Esposa, hijos y sicario, en el banquillo

Susana Reina, esposa de Vicente Maillo, un comerciante asesinado en 2017 en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, reconoció este lunes su autoría en el hecho, por el que también están acusados y detenidos dos hijos de sus hijos y el presunto sicario que, se cree, contrataron por no estar contemplados en la herencia de la víctima.El debate a cargo de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz se inició en una sala especialmente acondicionada en la Escuela de Policía con protocolos sanitarios correspondientes por la pandemia de coronavirus.Fuentes judiciales informaron a Télam que Susana Reina, esposa del comerciante asesinado, declaró en la primera audiencia que ella sufría violencia de género y se adjudicó la autoría del crimen con un arma que ubicó en el lugar, lo que será constatado durante una inspección ocular."El estado psicológico, los maltratos que tenía y un montón de cosas que contó Reina, están probados en el expediente. Había violencia de género", aseguró el abogado defensor Carlos Telleldín. Según Reina, sus hijos José Maximiliano y Luis Gabriel "son ajenos" y "declararon la verdad de lo que pasó".Para Telleldín, "en el expediente no hay prueba material para imputar de nada" a los hijastros de Maillo, que junto a su madre y el presunto sicario, Cristian Gabriel Etchebarne, son juzgados por el delito de "homicidio agravado por el vínculo, consumado con alevosía a través de una promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas".Por el crimen, también estuvo imputada la suegra de la víctima, María del Carmen Spiritoso, pero no llegó al juicio ya que murió en octubre de 2019.Por su parte, los dos hijos de Reina declararon que "le debían plata a Cristian", lo que, según el abogado, "está probado en el expediente" con "los gastos que tenía Luis en (el barrio porteño de) Palermo y con muchos testigos que dijeron que el joven "gastaba 1000 o 2000 dólares por semana"."Por las cámaras (de seguridad de la vivienda de la víctima) tenemos a este chico (por Etchebarne) que entró por 14 minutos, Reina le pagó y se fue con la misma ropa, sin una mancha de sangre. No hay una huella de él, no subió, le pagó abajo", relató el abogado."La persona que participó tiene que estar manchada necesariamente y este chico entra 14 minutos por cámara, se va, toma el avión con la misma ropa y está filmado en todos lados", insistió Telleldín.Vicente Maillo (60) fue asesinado de tres puñaladas el 16 de noviembre de 2017 en la planta alta de su vivienda ubicada en la esquina de Corrientes y Zapiola de Río Gallegos, donde también funcionaba el bazar Doña Ana de su propiedad.La sospecha de los investigadores es que la esposa y sus dos hijos contrataron a Etchebarne para que mate a Maillo porque éste no los había incluido en el reparto de la herencia, maniobra que involucró también a la fallecida suegra.En tanto, las hermanas de la víctima, Gloria y Petra Maillo; con la abogada y sobrina de Vicente, Erica Schupbach, en representación de la querella; esperan que los imputados sean condenados a prisión perpetua, Mientras que el fiscal Iván Saldivia sostiene que las pruebas en el expediente apuntan también a la culpabilidad de los acusados.