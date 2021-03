Cuatro meses después de un llamado sospechoso, descubrió que la estafaron

Las áreas especializadas de la Jefatura Departamental Nogoyá están trabajando en la recolección de datos que permitan esclarecer una estafa ocurrida en perjuicio de una mujer de 51 años de edad, vecina de la localidad de Aranguren.



La dependencia de esa jurisdicción, dio curso esta semana a las actuaciones elevadas a la Justicia. Ocurrió que "en noviembre 2020 la damnificada había recibido un llamado telefónico a su celular, en horas de la siesta, mediante el cual un sujeto le ofreció acceder a un crédito. El estafador le pidió que vaya hasta el cajero automático y la guió en una serie de pasos, realizando distintas operatorias, incluyendo la gestión de distintas claves. Por último, le dijeron a la denunciante, que luego le sería acreditado el dinero".



Pasó cierto tiempo hasta que la mujer advirtió lo que había ocurrido. De acuerdo a su testimonio, "al día siguiente de las operatorias, llamó al Banco para consultar por el dinero -ya que en su cuenta no estaba-, pero no fue atendida. En los meses venideros vio que al cobrar faltaba dinero de su sueldo, pero estimó que habría inconveniente alguno con el banco o alguna deducción errónea. Ahondando en la averiguación, desde la entidad bancaria le hicieron saber que había solicitado varios créditos, precisamente en la fecha en que había sido llamada por un desconocido". (FM Estación Plus Crespo)