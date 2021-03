Buscan a dos prófugos de la cárcel de Paraná: Hubo procedimientos en Villa 351

Procedimientos

La Policía de Paraná realiza intensos operativos en busca de dos presos que este domingo por la mañana escaparon de la Unidad Penal N° 1, tras saltar uno de los muros perimetrales., de 28 años de edad, DNI: 37.328. 112. Mide 1,73 mts, tiene cutis trigueño, cabello corto lacio, ojos negros, frente amplia, cejas curvas, párpados normales, orejas chicas, nariz recta, boca pequeña y labios finos. Cumplía una condena de tres años y tres meses de prisión “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se ha acreditado”.El otro fugado es, de 23 años de edad, DNI: 40.164.473. Mide 1,75 mts , tiene cutis trigueño, cabello corto lacio, ojos marrones claros, frente amplia, cejas fraccionadas, párpados normales, orejas medianas, nariz recta, boca mediana y labios gruesos. Fue condenado a cuatro años de prisión por robo agravado.Desde la Policía confirmaron aque recibieron llamados aportando información sobre posibles sitios donde podrían estar escondidos.En ese sentido, se realizaron procedimientos en la Villa 351 durante la jornada, pero en ese lugar no fueron localizados. No obstante, continúa la investigación para dar con los delincuentes.Por ello, solicitan a la población dar aviso en caso de tener alguna información o haberlos visto en cualquier lugar de la ciudad. Todos los datos serán chequeados por las autoridades competentes.Teléfonos a los cuales llamar ante cualquier información:-División 911 y Video Vigilancia: 911-Unidad Penal N°1: 420-6232/33-Comisaría 10°: 4206204 . O comisaría más cercana.