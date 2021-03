Un incendio en una cabaña demandó la intervención de tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná; ocurrió este sábado por la tarde en un complejo "Quebracho" ubicado sobre Ruta 168 a la altura de Colonia Avellaneda.“El propietario del complejo pretendió apagar el fuego con un matafuegos pero no le dio resultado; bomberos trabajamos con mangas y después de dos horas de trabajo, pudimos sofocar las llamas”, confirmaron adesde el cuartel.Según se informó, afortunadamente, no hubo que lamentar lesionados dado que los inquilinos no se encontraban al momento del inicio del fuego. Sí se registraron importantes daños materiales.Respecto a las pericias correspondientes por parte del personal policial a los fines de establecer las formas y circunstancias del inicio de las llamas, se indicó que podría haberse tratado de un cortocircuito registrado en la lámpara del techo del comedor.