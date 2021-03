Personal de la Comisaría 13° de Paraná intervino en una vivienda ubicada en calle Lebensohn, donde un hombre de 34 años amenazaba a su ex pareja y a sus hijos con un arma blanca, informaron fuentes policiales.



Al llegar al lugar, dialogaron con la mujer y les advirtió que su ex pareja estaba dentro de la casa sentado, alcoholizado. Había amenazado con apuñalarla.



Los efectivos lograron calmarlo. Cuando salió de la casa comprobaron que en una mochila había escondido el cuchillo con el que amenazaba a su ex pareja.



El fiscal en turno dispuso el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de amenazas calificadas.