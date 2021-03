Crearon una "milicia vecinal" para enfrentar a los ladrones del barrio

Un grupos de vecinos y familiares de víctima de la violencia conformaron un grupo de milicias vecinales en un barrio de San Miguel de Tucumán para combatir la delincuencia, realizando patrullajes armados con armas, cuchillos, machetes, bastones y otro tipo de armas caseras."Es un grupo de padres, tíos y vecinos que se cansó de que los delincuentes vengan y ataquen a los más chicos. Les ponen la pistola en la cabeza para sacarles una bicicleta, asaltan a sus hijas, a sus hermanas y a sus esposas. La gente está cansada", señala un comerciante del barrio Diza quien se identificó como Gustavo Parra.Según publicóde Tucumán, el grupo está integrado por vecinos muy bien pertrechados que se dividen en turnos y salen a patrullar las calles.La muerte de Juan Pedro González, un vecino de la zona de 74 años que se desempeñaba como vigilador privado y que fue asesinado hace algunos días por dos motochorros, fue uno de los disparadores para que el grupo se conformara, según explicó Parra, quien no solo denunció los robos y ataques a vecinos, sino también la usurpación de viviendas.Otro vecino que prefirió no brindar su nombre dijo saber que a los funcionarios esta solución no la convence. "Lo que pasa es que ellos no viven aquí. Uno quisiera estar tranquilo en su casa, pero la realidad nos obliga".El posicionamiento de los vecinos, incluso, los llevó a enviarles un mensaje de advertencia a la policía: "Estamos cansados y somos ignorados por la comisaría 9ª. Ojalá no leguemos a matar a un delincuente para que ellos actúen"."Fuimos a la comisaría, a la Legislatura y terminan politizando todo, no sirve de nada una alarma vecinal, un botón antipánico, no sirve que se pague vigilancia privada", dijo una de las integrantes del grupo a"Te desvelás haciendo una denuncia hasta las 2 o 3 de la mañana y al otro día están libres", lamentó.Según explicó, salen con lo que "cada uno tiene". "Hay machetes, escopetas, no es que hemos salido a comprar para esto, son cosas que cada uno tiene y la idea es defendernos como podamos", agregó.El mensaje de los vecinos a los ladrones es: "los estamos esperando armados, nos vamos a defender como podamos".