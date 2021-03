“En un minuto te sacan el esfuerzo de años”, dijo jubilado tras robo de su auto

Otro robo a mano armada en Rosario. En esta ocasión, dos hombres abordaron a un jubilado que guardaba su auto en un estacionamiento de zona sur y se llevaron el vehículo. Los vecinos advierten que conocen a los delincuentes y que “son del barrio”, pero no se atreven a hablar o a denunciar “por miedo”. La hija de la víctima describió que “en un minuto te roban el esfuerzo de muchos años”.El hecho ocurrió a las 20.45 de este jueves en la zona de Castro Barros y Lamadrid, en la zona sur de Rosario, y quedó grabado en las cámaras de seguridad. Un hombre de unos 68 años llegó a la cochera donde habitualmente deja su auto y allí fue sorprendido por los delincuentes.

“Estamos desprotegidos, no vemos patrullajes. A personas que andan en moto a la noche en forma sospechosa no los paran ni para preguntarle la hora”, describió un vecino a El Tres.Luego habló la hija del hombre asaltado, quien precisó que “entran dos personas armadas al garaje, le apuntan, le dicen que no pare el auto y que no los mire porque le van a disparar”. Y agregó que “le dijeron varias veces que no se dé vuelta porque le iban a tirar”.La mujer detalló que “fue a las 9 menos cuarto de la noche, no era tan tarde, es un horario que pasa gente todavía”. Y sentenció que “era la vida de él o el auto”.La hija de la víctima señaló que “él estaba solo en el estacionamiento; no sabemos si lo venían siguiendo”.“Mi papá se jubiló hace poquito, siempre fue juntando peso por peso para cambiar el auto. En un minuto te quitan todo lo que te cuesta años de esfuerzo”, confió.“Hicimos la denuncia y las grabaciones ya están en manos de la policía”, cerró la mujer.