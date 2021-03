Familia de joven asesinado hace un mes en Paraná reclama justicia

Rafael Mendoza tenía 19 años. Murió asesinado el mediodía del 5 de febrero cuando era trasladado al hospital San Martín de Paraná , tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona del tórax. El crimen sucedió en plena Cortada Simón Vásquez, de Barrio Giachino.Sus familiares se concentraron este viernes frente a Tribunales para pedir justicia. Su madre, Pamela Sanabria, declaró aque el joven “cirujeaba, juntaba cartones” y recordó que aquel día, cuando ella estaba hablando con Rafael llegaron dos personas, a las que identificó que “sacaron dos armas y empezaron a los disparos. No le dieron tiempo a hablar. Les pedíamos que no tiraran porque había criaturas”. Expresó que uno de los proyectiles impactó en el pecho del mismo. “Lo tuve que cargar en un carro para llevarlo a un centro asistencial, pero ya era demasiado tarde”.“Él también trabajaba en una obra. Siempre le enseñamos a trabajar, nunca a robar”, aseveró la mujer, quien sostuvo que no encuentra explicaciones sobre los motivos que llevaron a los detenidos a cometer este hecho.Aseveró que no tiene “respuesta de ninguno” de los fiscales. “Sólo quiero justicia por mi hijo”, expresó. Y acotó: “hace un mes de la muerte y nunca me llamaron, siendo que él murió en mis brazos”.