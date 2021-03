Embarazada perdió a su bebé tras ser golpeada y piden la detención de su pareja

Una joven de 19 años perdió a su bebé de cinco meses de gestación tras ser golpeada en la localidad bonaerense de Arrecifes y por el ataque pidieron la detención de su pareja.



El fiscal de la causa, Julio Tanús, solicitó la detención del hombre, identificado como Ariel Morosini (44), como sospechoso de haber golpeado a Shirley Johana Rodríguez, quien anoche estaba internada fuera de peligro en el hospital local Santa Francisca Romana.



Indicaron que el Juzgado de Garantías 2 de San Nicolás, a cargo de Ricardo Prati, será el encargado de resolver el pedido de Tanús.



En tanto, se realizó una movilización en la Plaza Mitre, ubicada frente a la Municipalidad, a la comisaría y a la Ayudantía Fiscal local, para reclamar la detención de Morosini, informaron desde la organización Las Negras de Arrecifes.

"Que nos paren de matar. Ni una Menos", fueron algunas de las banderas que llevaron las manifestantes que se concentraron en el lugar con el objetivo de pedir justicia por el hecho.



Sandra Rodríguez, madre de Shirley, aseguró que su hija recibía maltratos y golpes por parte del acusado pero que no realizó nunca una denuncia porque “le tenía terror”.



“Ella le tenía mucho miedo, la tenía amenazada. La golpeaba frente a su familia, quien también se burlaba de ella”, sostuvo.



Según expresó la mujer, Morisini estaba en pareja con su hija desde hacía 2 años y se habían ido a convivir hace siete meses: “La tenía presa en la casa donde convivían. Le sacó el celular para que no hablara con nadie y luego se lo rompió. Él salía con otras mujeres mientras mi hija estaba en la casa”.



En los últimos días, Shirley se había distanciado de su pareja, por lo que ayer lo llamó para decirle que iba a pasar por la casa para retirar ropa y algunas pertenencias.



Antes de llegar al lugar, la joven le avisó a su mamá que si a las 12 no llegaba de regreso, “la llamara”.



Cerca de las 14 se enteró de que su hija se encontraba en el hospital producto de una golpiza, que le produjo la pérdida de su bebé.



“Ella (por su hija) me contó que él (el sospechoso) se puso nervioso y comenzó a pegarle puñaladas y patadas en la panza. Al ver sangre la llevó al hospital, donde siguió insultándola. Le decía que buscara al padre del bebé porque no era de él”, relató la mujer.



Un vocero judicial indicó que el hombre decía en el hospital que se había separado de la joven y que el embarazo era producto de la relación de ella con otro joven.



“Ella nunca tuvo otra pareja, siempre que cortó la relación, volvió con él. Él decía que no sabía que estaba embarazada pero la familia sí sabía”, expresó Sandra.



En tanto, la joven se encontraba internada en buen estado de salud, asistida y contenida por el Centro de Asistencia a la Víctima de la Dirección de Género Municipal y con custodia policial.



Además, se le hizo entrega de un botón antipánico tras la denuncia realizada ayer por su madre.



“Está tratando de salir. No habla mucho, aún no cayó. Quería tener al bebé, estaba contenta. Estaba buscando ropa y un cochecito”, expresó la madre de Shirley. (Télam)