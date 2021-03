Crimen de Cabeza: "El testigo de cargo debería estar imputado también"

"Entró en la causa mintiendo", consideró el abogado de Rodríguez

Este miércoles 3 se llevó adelante una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Marcelo Cabeza, el chofer del Ministerio de Salud de la provincia que fue encontrado asesinado, mutilado y calcinado en un automóvil.El joven, de acuerdo a lo que ya se había conocido, mMatías Gabriel Ramón Rodríguez, de 20 años, y Alan Joel Ávalos, alias Chino, de 22, se encuentran detenido en el marco de la causa.imputado en el crimen de Marcelo Cabeza, entendió en diálogo conque el "testigo denominado clave" en el marco de la causa, "debería ser también imputado"., como un testigo que vio que dispararon. Considero que es una persona cuya situación debería ser otra, no la de testigo. Su versión la da para despegarse de la causa.", entendió el letrado.De la misma manera dijo queY agregó que, lo que al abogado le consta, era "que se frecuentaban Rodríguez, Ávalos y Cabeza".Consideró que "hay muchas cosas dudosas en la causa, como esta del testigo, que a mi criterio debería ser imputado porque se coloca en el lugar de los hechos, comparte momentos previos y el momento en que fue el homicidio, él dice que estaba ahí. Hay cosas que no me cierran de su relato, considero que hay cosas que no son ciertas"., 'medio distinta' a la que dio ahora, no con tantas precisiones, me dijo que no sabía bien como había sido el hecho, sí dijo que había compartido con ellos, pero no me manifestó que haya visto quien efectuó el disparo. Pero ayer (por este miércoles) dijo que sí sabía quién había efectuado el disparo, dijo que fue Rodríguez. Son cosas dudosas, creo que el testigo está siendo direccionado a decir cosas que en su momento no dijo y ahora, para conveniencia de la teoría del caso que maneja la fiscalía, él hace encajar todas las piezas".Para el defensor de Rodríguez el relato de este testigo "no es del todo real o creíble" y para buscar comprobar esto, "estoy evaluando pedir pericias complementarios y diligencias, para ver si se robustecen o desvanecen sus dichos".Entendió queA su vez el abogado consideró que "de".Respecto de la amputación de las manos, dijo "no encontrarle explicación lógica".