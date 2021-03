Estafas telefónicas: dos detenidos con antecedentes por robos millonarios

Policiales La engañaron con el cambio de billetes y le robaron más de un millón de pesos

El dinero no fue hallado

Cómo operaban

Dos sujetos fueron detenidos tras sendos allanamientos por su presunta vinculación con las estafas telefónicas perpetradas a fines de febrero y los primeros días de marzo en la capital entrerriana. Los aprehendidos cuentan con antecedentes policiales, supola subjefa de la División Delitos Económicos de la Policía entrerriana, Blanca Ramírez.Y continuó: “A solicitud del fiscal Martín Abraham al juez José Eduardo Ruhl, este jueves se realizaron diferentes procedimientos en calle Procesión Náutica en Bajada Grande y en calles Buenos Aires y Vicente Quesada, donde se obtuvo gran evidencia que servirá como prueba para la causa y también se trasladaron a dos sujetos que fueron individualizados por los registros fílmicos cuando se perpetró el hecho”.“Serían el que busca el dinero y el llamante, quienes invertían los roles”, indicó la comisario al indicar que “uno llamaba y el otro se conducía en una moto para buscar el dinero”.“Las dos personas tienen antecedentes y fueron reconocidos en los registros fílmicos”, remarcó.“Las víctimas resultaron con un perjuicio económico que supera el millón de pesos y los diez mil dólares”, reveló Ramírez al aclarar que dinero no fue hallado tras los allanamientos.“Estamos en búsqueda del dinero porque parte de lo secuestrado son elementos de informática, telefonía celular, vestimenta y una moto a la que le estaban cambiando las cachas cuando se ingresó al domicilio”, explicó al respecto.“(Los estafadores) llamaban desde un número privado, por eso es muy importante hacerles llegar a los adultos mayores y sus familiares que no deben atender esos llamados, porque es la primera medida preventiva a tomar para no caer en este tipo de engaños”, recomendó la subjefa de la División Delitos Económicos.“Se hacen pasar por un familiar, embaucan a su víctima, toman el control de la conversación y la persona llega a entender que es ese supuesto familiar quien le dice que pasará un contador porque cambiarán los billetes; y así la persona le entrega todo su dinero a ese supuesto contador que se hace presente en el domicilio”, detalló al respecto.