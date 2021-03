Familiares de joven muerto por policía piden acelerar los tiempos de la justicia

"Ha pasado ya un año y tres meses del asesinato de Iván Pérez, a manos de un agente de la Policía de Entre Ríos en el barrio Molinari de Gualeguaychú. En este tiempo, nuestra familia y amigos hemos estado atentos al proceso judicial, con ansiedad y angustias, confiando en el transcurso de la causa. Pero la paciencia ya se agota", señalaron.



"Queremos que la Justicia entrerriana instrumente lo que tenga que instrumentar para llevar adelante el juicio. La pandemia por el COVID 19 ha demorado muchas cosas, pero ello no puede ser excusa para seguir dilatando eternamente y sin perspectivas este juicio", reprocharon.



"Tenemos derecho a que se juzgue a los responsables de este grave crimen. Iván ya no está, pero sí está en nuestra memoria, y este dolor que nos destruye día a día sólo puede encontrar algo de calma con justicia. Iván fue ejecutado por un agente estatal, el policía Mauricio Gómez, estando sólo, desarmado, en un descampado, a plena luz del día y frente a todos los vecinos. La impunidad de algo así es además un riesgo para todos", agregaron.



Y cerraron: "No queremos venganza, queremos pronta justicia".



Desde la oficina de audiencias de Tribunales confirmaron a Reporte 2820 que "la audiencia de admisión de pruebas está prevista para el 9 de marzo y el 11 de marzo el sorteo de jurados. Está previsto también que a partir del 25 de marzo se realicen las audiencias restantes vinculadas a conformar de manera definitiva el jurado y luego dar inicio al debate".



Vale remarcar que con la causa que tiene como único imputado por el crimen de Pérez al policía Mauricio Gómez, se encuentran otras nueve causas elevadas a juicio - todas ellas por delitos graves- aguardando que desde Paraná se establezcan precisiones para avanzar en la realización de los correspondientes debates.