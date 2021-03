Se dio vuelta un gomón en Salta: al menos nueve desaparecidos

Ocurrió este miércoles por la mañana en río Bermejo. Rescataron a un hombre del lado argentino, y a otras tres personas en territorio boliviano.



El paso ilegal desde la localidad boliviana de Bermejo hacia Aguas Blancas es utilizado por los habitantes de la zona para hacer compras en el país vecino a un precio más conveniente.



Fuentes policiales informaron que Gendarmería Nacional logró rescatar a un hombre, mientras que la Policía de Bolivia salvó a otras tres personas.



El cauce del río Bermejo se encuentra particularmente crecido por las intensas lluvias registradas en la zona, lo que provocó que la fuerte correntada dificultara el trabajo de quienes estaban a cargo de la precaria embarcación.



Al atravesar una palizada, el gomón se dio vuelta, lo que motivó que muchos de los ocupantes de la barcaza se lanzaran al río para salvar sus vidas,

pero varias personas continuaron a bordo, río abajo.



Los voceros explicaron que esto motivó una intensa búsqueda, de la que participa personal policial y de Gendarmería Nacional, incluso de manera aérea, pero la falta de señal de teléfonos móviles en la zona hace prácticamente imposible saber los últimos avances.



Además, revelaron que, según el relato de algunas de las personas que lograron ponerse a salvo de esa situación luego de tirarse de la embarcación y llegar a la orilla, en el gomón quedaron mujeres y niños que aún no fueron encontrados.



El jefe de prensa de la Policía de Salta, el comisario Miguel Velardez, aclaró a Cadena 3 que hasta el momento no se registraron personas fallecidas, ya que el operativo de búsqueda continúa.