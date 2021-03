Forense explicó quién entregó por error un cuerpo de mujer a familia de Cabeza

Policiales Intervienen la Morgue Judicial tras entrega errónea del cuerpo de Marcelo Cabeza

Policiales Era de una mujer el cadáver entregado en lugar del cuerpo de Marcelo Cabeza

Dónde podría haber radicado la equivocación al entregar el cuerpo

Policiales Quién era y por qué estaba en la morgue el cuerpo entregado a familia de Cabeza

“No voy a retirarme, no voy a dejar mi lugar”

La entrega errónea de un cadáver a familiares de Marcelo Cabeza, por parte de la morgue judicial de Oro Verde, originó que se disponga una intervención de la misma y se inicien a actuaciones administrativas para establecer las responsabilidades que ocasionaron un perjuicio a los allegados del chofer del ministerio de Salud asesinado el 2 de febrero de este año, en la zona de Anacleto Medina de la capital entrerriana.de la morgue de Oro Verde y aremarcó que, después de 30 años de servicio, esta fue la primera vez que ocurre una situación de estas características., fueron las palabras del especialista a nuestro medio.Moyano explicó que no es una autoridad judicial ni un médico forense, sinoy a partir de esta situación, a veces se da que,. Tal situación se dio en el caso del cuerpo de Cabeza, decía su nombre y apellido, por eso es que -para Moyano-Moyano sugirió aque el personal policial encargado de entregar el cuerpo a la familia, desde el lugar donde están ubicados con el nombre inscripto, no haya estado en el lugar y haya designado a otra persona, como, por ejemplo, un guardia de seguridad.Consultado porcómo piensa continuar con su tarea al frente del cuerpo médico forense del Superior Tribunal de Justicia, Moyano remarcó que, con más de 30 años de servicio en el área, esta fue la primera vez que se da una situación de estas características. Y en ese sentido, aseguró:El forense prometió dar las explicaciones del caso tras una investigación interna para dar aclarar qué pudo haber pasado y rever algunas cuestiones para que no vuelva a ocurrir.