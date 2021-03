El robaron la moto y $10.000: “La policía recuperó todo en cinco minutos”

Un cadete sufrió la sustracción de su motocicleta y las pertenencias que había dejado en la misma, pero el rodado fue rápidamente recuperado por la Policía.Pablo Luna contó aque se dedica a la cadetería personal y lo llamaron de un domicilio de calle 9 de Julio y Feliciano “para darme el dinero para realizar un pago. Cuando llegué subí la moto la vereda. Tengo la costumbre de dejar la llave puesta, porque entro, cuento la plata y salgo enseguida”. Sostuvo que tras ingresar escuchó un ruido y advirtió que el vehículo “ya no estaba”.Inmediatamente “marqué el 911, la chica me preguntó el número de la patente. No me acordaba. Me pidió las características de la moto, se las di y le dije que llevaba una mochila negra en el frente. En ese momento vino el móvil de la Comisaría Segunda y en cinco minutos ya la habían encontrado” en calle Beltrán y Cortada Nº 229, de Barrio Pirola.En el rodado el hombre llevaba 10.000 pesos de una cobranza que había realizado. “Pensaba que a la plata la había perdido, pero cuando estaba en la Comisaría me trajeron el dinero. Lo único que perdí de la moto fueron las herramientas que tenía y la llave”, destacó.Tras admitir que “hay que tener más precaución, enfatizó: “Lo del 911 y la Comisaría Segunda fue increíble. Pensé automáticamente de dónde sacaba la plata para comprar otra moto, pero rápidamente me la recuperaron”.