Mujer apuñalada en intento de asalto mostró sus heridas y dio detalles del hecho

Una zona “insegura”

Una mujer de 48 años fue víctima de un agresivo intento de robo en la puerta de su domicilio ubicado en calles General Galán y Los Talas en barrio San Agustín, tal como informóel pasado lunes. El presunto autor del hecho fue detenido a siete cuadras del lugar. En el incidente, la damnificada sufrió seis heridas cortopunzantes.“Estaba en la puerta de casa, despidiendo a una amiga, cuando se acercó una persona que, sin mediar palabra, me ataca; yo en una mano tenía el celular y en la otra la llave”, rememoró Ileana Wursten aY continuó: “Cuando me pide el celular, directamente me pega, y en ese momento, tiro el celular hacia dentro de la reja y me voy corriendo hacia atrás”.Al dar cuenta que “no entendía lo que pasaba”, Ileana recordó que le ladrón le seguía pegando mientras se aproximaban a la calle. “No me di cuenta que me estaba apuñalando y cuando me da el último golpe en el brazo, ahí me dolió; yo estaba lastimada y cuando me toqué el estómago, vi que tenía sangre, la ropa mojada, y empecé a descomponerme”, recordó al comentar que “la vereda quedó toda ensangrentada”.“No tenía la cara cubierta pero no alcancé a ver que tenía una cuchilla en la mano”, agregó al recordar que ella ya no tenía el celular y el ladrón la seguía golpeando. Esto daba cuenta de la saña con la que el sujeto la atacó.“En Fiscalía entregué la remera y pedí por favor por justicia porque fue muy injusto; éramos dos mujeres solas que estábamos charlando sobre la vereda a las 00.30hs y no era tan tarde porque había vecinos circulando”, comentó la víctima del violento intento de robo.Ileana fue trasladada al centro de salud Carrillo y luego derivada al hospital San Martín donde, tras la sutura de la herida, ecografías y tomografías, le confirmaron que “afortunadamente, (los puntazos) no comprometieron ningún órgano interno”.Ileana mostró alos cuatro cortes en el abdomen y dos en los brazos que le profirió el malviviente. “A veces tengo sensaciones de sed, como de vomitar, y todo el tiempo no me siento bien. También hago reposo como me indicaron”, comentó.“La zona es insegura porque ya he visto varias situaciones en esta zona; no hay buena iluminación, porque hace mucho tiempo que la luminaria está sin la lámpara y la otra se cayó porque la derribó un camión”, comentó al dar cuenta que “hay muchos arrebatos”.“La Policía patrulla, pero no es suficiente porque los delincuentes están a la expectativa”, sostuvo la damnificada.