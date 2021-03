Policiales

Tiene puntos en seis heridas

Miércoles 3 de Marzo de 2021

Mujer asaltada en Paraná: “Me pidió mi celular y, sin más palabras, me apuñaló”

“No había visto la cuchilla por la desesperación que tenía. Me encerró contra unas rejas y me golpeó varias veces. En el forcejeo me tiró a la calle”, contó la víctima que sufrió 5 heridas en el abdomen y otra en el antebrazo derecho.