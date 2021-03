Pidieron elevar a juicio la causa por el femicidio de Úrsula Bahillo

El fiscal Sergio Manuel Terrón pidió elevar a juicio la causa en la que el policía Matías Ezequiel Martínez está acusado por el femicidio de Úrsula Bahillo, ocurrido en la ciudad bonaerense de Rojas el pasado 8 de febrero.



Además, y según confirmaron fuentes judiciales a NA, el fiscal previo a solicitar la elevación a juicio al Juzgado de Garantías N° 3, pidió la conversión de la detención del imputado en prisión preventiva.



Martínez está acusado por los delitos de homicidio doblemente calificado, por tratarse de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio) y por mediar alevosía.



En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal señala que "el mismo día del hecho en horas de la mañana, el imputado Martínez fue convocado a la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado de la imposición de un perímetro que le vedaba acercarse a Úrsula Bahillo".



Y se agrega: "Que dicha restricción, no fue un obstáculo para concertar un encuentro con la víctima en horas de la tarde, como bien se desprende del CD con audios de fs. 294 y de la transcripción de conversaciones por medio de mensajería por Whatsapp, específicamente a fs. 316. Que dicho encuentro al que accedió la víctima, debe hacerse insoslayablemente desde una mirada de perspectiva de género, entendiendo que una mujer manipulada que no puede romper una telaraña de amenazas y violencia, acude a hablar con el imputado para aclarar la situación que estaban viviendo y por la que lo había denunciado" .



Así, con la víctima a bordo de su vehículo, el fiscal pudo reconstruir que se alejó rumbo al paraje y allí, "con la víctima a su merced, sin posibilidad de ser auxiliada por persona alguna, realizó el feroz ataque con el cuchillo que tenía en su poder y había llevado con dicho propósito, ocasionándole una muerte brutal a esta joven de apenas 18 años de edad".



El pasado 8 de febrero, Bahillo fue asesinada a puñaladas en el paraje Guido Spano, lugar al que llegó engañada por su ex novio, quien era agente de la Policía bonaerense y que se encontraba con carpeta psiquiátrica.