Era de una mujer el cadáver entregado en lugar del cuerpo de Marcelo Cabeza

Policiales Intervienen la Morgue Judicial tras entrega errónea del cuerpo de Marcelo Cabeza

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó intervenir la morgue judicial de Oro Verde luego de que se determinara la entrega errónea de un cadáver a los familiares de la persona fallecida. Se trata de una confusión en el caso de Marcelo Cabeza, quien fuera asesinado a principios de febrero en la capital entrerriana.En diálogo con, el abogado Marcos Rodríguez Allende, que representa a la querella, explicó lo sucedido y dijo que se debe subsanar el error y seguir adelante con la investigación penal.El homicidio del empleado estatal, ocurrió hace un mes, tras lo cual “hubo un velatorio, un entierro, pero el cadáver no era de Cabeza”, remarcó el abogado y señaló que la familia de la víctima se vio altamente sorprendida con la información.En este sentido, Rodríguez Allende indicó que “se debe subsanar este grave error porque se veló y enterró a otra persona, que no es Marcelo, sino que es una femenina que fue muerta por otro hecho violento y se encontraba hace varios años en la morgue judicial”.Tras ello, aclaró que el cuerpo de Cabeza, se encuentra actualmente en la morgue judicial de Oro Verde, “nunca salió de ese lugar y se le dará sagrada sepultura con la familia este miércoles”.Por otro lado, el abogado querellante ratificó la Investigación Penal Preparatoria que “muy eficazmente la está llevando delante tanto el Ministerio Público Fiscal como la tarea desarrollada por la División Homicidios. Todas las pruebas nos conducen a que los autores materiales fueron Avalos y Rodríguez que hoy se encuentran en la unidad penal de Paraná”. También destacó “que la autopsia y todas las pericias se realizaron al cuerpo de Cabeza. “En esto no debe haber confusión. El error fue velar y enterrar a otra persona”, puntualizó.Asimismo, Rodríguez Allende destacó que la empresa privada que hace el traslado del cuerpo “no es la responsable porque ellos van a la morgue judicial y ahí dan el cuerpo”. Además, aclaró que Cabeza “murió incinerado dentro de su auto y esta circunstancia hace que sea irreconocible. El tema es quien comete ese error” de entregar otro cadáver. “En 25 años de profesión jamás tuvimos este inconveniente”, agregó.Finalmente, dijo que la causa penal “está en perfecto trámite. Mañana tenemos un testimonio sumamente importante y estamos a la espera de las distintas pericias para cerrar el círculo de responsabilidades en Avalos y Rodríguez”.