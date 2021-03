Secuestró a su pareja y la golpeó brutalmente con un fierro durante dos días

Ataque de celos

Oportuna reacción

La captura

Anoche evitamos un nuevo caso URSULA o IVANA MÓDICA, en San Carlos Centro.

Un diez para ese Fiscal de Las Colonias, que... Publicado por Marcos Barcelo en Lunes, 1 de marzo de 2021

Golpes y fracturas

Historia de horror y violencia en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe. Los protagonistas son Florencia, una joven de 21 años, y Marcelo G., un hombre de 23, quienes mantienen una relación de pareja desde hace 5 años. Fruto de esta relación son padres de un niño de 4 años.Entre ellos las cosas no venían del todo bien, sobre todo, por algunos incidentes violentos por parte del hombre.Pero la sangre llegó al río el viernes. Ese día el hombre llamó a Florencia para que concurra al almacén que está ubicado al lado de la casa donde convivían.La mujer acudió a la cita, claro que sin imaginar que se trataba de una verdadera trampa, que por poco no resultó mortal.Ni bien la joven ingresó al inmueble el hombre trabó las puertas y acto seguido empuñó un fierro con el que comenzó a golpearla, supuestamente por celos.La demencial actitud no terminó allí, sino que se prolongó casi por 48 horas, tiempo durante el cual la víctima padeció todo tipo de tormentos.El principio de la salvación ocurrió recién el domingo cuando familiares de la mujer, sospechando lo peor, comenzaron a buscarla. Pero la joven no podía responder los llamados porque su pareja le había quitado el celular.En esos trámites la madre de la chica llegó a comunicarse con el tal Marcelo, quien ante la consulta sobre si sabía algo de la mujer, sin ruborizarse contestó: "sí… acá está… la tengo enterrada en el patio".Según se supo este individuo no solo tenía antecedentes violentos contra su pareja, sino que también había amenazado y golpeado a familiares de la mujer.Ya en la noche del domingo la situación llegó a oídos del abogado Marcos Barceló. Tras algunas deliberaciones el profesional se comunicó con el fiscal en turno que, por fortuna, actuó de inmediato."Ante la gravedad de lo que estaba pasando decidí yo mismo hacer la denuncia", comentó Barceló a"El domingo a las 21,27 me comuniqué al whatsapp oficial de la fiscalía. Y esa misma noche a las 22.15 el fiscal me contestó que el hombre ya estaba detenido"."Se evitó un nuevo caso Ursula. Le pongo un 10 al fiscal Alejandro Benítez que en menos de 30 minutos logró la orden de detención para ese individuo", agregó Barceló.Cuando la policía llegó al lugar la mujer terminaba de escapar de una secuencia mortal.Es que minutos antes el hombre la tenía contra el suelo e intentaba asfixiarla. En un momento dado el hijo de la víctima entró por una ventana lo que distrajo por unos segundos al agresor.Ese instante fue crucial para que la mujer llegara hasta la puerta y atendiera a los policías.En esta parte también fue excelente la intervención del comisario que no se quedó con los dichos de la víctima."Florencia si no salís ya mismo a la puerta con tu hijo entramos por la fuerza". Segundos después el horror salió a la luz. La joven fue encontrada con graves lesiones y el hombre, que intentó fugarse, terminó detenido.Por estas horas Florencia permanece internada en el hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro.Los profesionales le diagnosticaron que tiene fracturas en dedos, costillas, tabique, daños en un pulmón y traumatismos por golpes en todo el cuerpo.El hombre detenido ya fue imputado en la justicia y en las próximas horas se hará la audiencia de prisión preventiva, donde se cree que la víctima podría aportar su valioso testimonio.