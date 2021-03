Millonario robo a estación de servicios: a dónde apunta la investigación

Dos sujetos asaltaron a mano armada a un empleado de la estación de servicios YPF, ubicada en el acceso Norte de Paraná y se llevaron la recaudación del fin de semana, que según se confirmó asería una suma superior a los $1,2 millones.Al respecto, el jefe de División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos señaló que "en el lugar del hecho. Hay varios elementos que, por instrucción de la Fiscalía, no podemos dar a conocer pero, estamos trabajando en procura de localizar a los autores y poder recuperar la suma de dinero importante que fue denunciada como sustraída"."En la moto con la que perpetraron el robo, se conducían dos personas que en todo momento tenían el casco puesto. El asalto que la misma estación de servicio sufrió en junio de 2019, fue esclarecido, era una banda que fue desbaratada y están todos cumpliendo condena por ese hecho", recordó Carlos Schmunk,Los delincuentes”, adelantó el funcionario policial, quien consideró que la empresa tiene “un sistema de seguridad importante, lo que sí, al momento de hacer el traslado de valores, no es seguro”."Cuando llegó el encargado de llevar el dinero al banco, directamente, fue asaltado. Fueron a la persona indicada, no preguntaron nada", manifestó el comisario Schmunk aque “los sujetos tenían cascos puestos, cerrados y, eran de color negro. Al menos uno de ellos, exhibió un arma”.