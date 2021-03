Cientos de jóvenes tomaron un campo de maíz y realizaron una fiesta

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Ocurrió fin de semana en un terreno amplio de una familia reconocida de Córdoba.



Con equipos de música y alcohol, los jóvenes organizaron una "chocleada" que fue convocada por redes sociales, pese a que no es la época del cultivo.



José Díaz, uno de los dueños del lugar, relató a Cadena 3 que la Policía desbarató el evento gracias a vecinos de la zona que los alertaron.



"Para asombro nuestro nos topamos con que hubo una fiesta clandestina en un lote de maíz del campo. Gracias a Dios las autoridades respondieron, hay que destacar la tarea policial", detalló.



Hubo destrozos, no solamente el tema del cultivo sino basura, prendieron fuego en algunos lugares. Algo digno del asombro





Díaz detalló que sus abogados trabajan en determinar quiénes convocaron la fiesta, dato preciso con el que aún no cuentan.



De todos modos, ya identificaron gente que estuvo en el evento ilegal y de la organización.



"No sabemos cuanta gente había. Medios hablan de cientos de personas, pero no tenemos precisión de los números", apuntó y describió que eran jóvenes de alrededor de 20 años.



El campo donde se desarrolló el encuentro a la madrugada está a unos 2 o 3 kilómetros de la ruta.



La familia evalúa una presentación judicial. Muchos jóvenes publicaron en las redes la “chocleada” que hicieron, por lo que fueron identificados. (Cadena 3)