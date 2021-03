Por la inseguridad, Rosario pone la lupa en las motos e incautan unas 40 por día

En el marco de las políticas preventivas que buscan atenuar los robos y arrebatos en Rosario, la Secretaría de Control del municipio intensificó los operativos de control de motos, tanto en el centro como en los barrios. De acuerdo a datos oficiales, hoy se secuestra un promedio de 40 motos por día e incluso hubo que traer desde Capital Federal un nuevo carretón para trasladar los rodados confiscados al corralón. “Le estamos dando mucha prioridad”, remarcó la titular de la secretaría de Control municipal, Carolina Labayru, y estimó que las tareas de inspección a este tipo de rodados se incrementaron en un 50 por ciento en los primeros dos meses del año.



En el centro, en los barrios, de día y de noche. Los operativos para revisar documentación y elementos de seguridad en los motociclistas se intensificaron en las últimas semanas. En muchos de estos casos se hacen en conjunto con las fuerzas de seguridad, debido a la resistencia e intentos de fuga de los infractores. Es más, en varias oportunidades encuentran armas de fuego.



Así ocurrió días atrás en la zona de Italia al 2300, cuando a un motociclista que circulaba sin patente se lo intentó detener por parte de los inspectores y tras escaparse fue demorado por agentes policiales. El hombre portaba una pistola.



“Estamos haciendo muchos operativos de motos; todos los días y no sólo en el centro sino en los barrios. De día madrugada y a la noche en zonas candentes. Con distintas estrategias y modalidades. Por ejemplo, los nocturnos son operativos móviles en sectores denominados calientes”, explicó la funcionaria para recalcar que, a consecuencia de la labor en las calles, se secuestran 40 motos diarias por diversos problemas para circular.



Además de haberse intensificado las cuadrillas, hubo que requerir otro nuevo carretón de traslado al corralón, ya que con los anteriores no se daba abasto.



Prioritario

“Le estamos dando mucha prioridad al tema motos. Se incrementaron no sólo la cantidad sino que ahora los operativos se hacen en conjunto con la policía, con Gendarmería y Prefectura. Nuestro objetivo es sumar distintos puntos de verificación con todas las áreas. Ayuda mucho la tarea en conjunto y más en las noches, cuando hemos encontrado armas. Es por éstos operativos que se encuentran estas situaciones”, subrayó.



La decisión se da dentro de las acciones de control y prevención en la vía pública, pero dentro del marco de las competencias municipales; mientras que el Ministerio de Seguridad lo hace con la seguridad.



Hace 20 días el propio intendente, Pablo Javkin, se había reunido con una decena de vecinales en el distrito Centro para escuchar los reclamos y reforzar tareas. Uno de los puntos en los que se insistió fue en el control vehicular.



Uno de los temas fue impedir el accionar de motochorros y de oportunistas en moto que roban celulares en el centro.



En octubre pasado y con el tránsito en un 90 por ciento en relación a la prepandemia, la Municipalidad secuestró más de 500 motos. Las principales causas de las remisiones al corralón fueron la ausencia de documentación o elementos de seguridad como el casco, y alrededor de un 20 por ciento se debió a la ausencia de chapa patente, uno de los focos donde las áreas de control están poniendo su atención. Estos guarismos se incrementaron en un 50 por ciento, según lo estimado por Labayru.



Algunos de los operativos más recientes se hicieron en Pellegrini y Lavalle; Zeballos al 3900; Rondeau y Martín Fierro; Carriego y Urquiza. Mientras que se desplegaron operativos nocturnos en Eva Perón y Circunvalación, Oroño y Jujuy, Batlle y Ordóñez y avenida San Martín y 27 de Febrero y Alvear. También en 27 de Febrero y Provincias Unidas; y bulevar Seguí y Ovidio Lagos.



Además, el Ministerio de Seguridad santafesino puso en marcha el Operativo Centro Seguro, en conjunto con la Policía Motorizada y personal de Tránsito municipal motorizado (carretón y camionetas logística para acarreo) con la finalidad de realizar controles en distintas intersecciones en la zona céntrica.



En lo que va del año la policía recuperó unas 30 motos que tenían pedido de secuestro por parte de la Unidad Regional II.



Detectan a un automovilista muy ebrio al volante

A lo largo de los dos primeros meses de 2021, la Secretaría de Control y Convivencia concretó 129 operativos de todo tipo de vehículos. En enero se llevaron a cabo 69 mientras que febrero cerró con unos 60. Lo que resultó llamativo fue la cantidad de motos remitidas al corralón municipal por diversas irregularidades: más de 1.200 rodados sólo para el primer mes del año. Una cantidad considerada muy importante.



Además, durante el fin de semana pasado, los agentes municipales detuvieron a un vehículo cuyo conductor conducía con índices muy elevados de alcohol en sangre.



El resultado del alcohotest dejó un número alarmante (el máximo permitido es 0,50 miligramos): 2,79 miligramos.



Ayer se hicieron más operativos en Oroño y avenida del Rosario, se hizo otro procedimiento en San Luis y Mitre, mientras que el sábado fue en zona oeste y Pichincha. (La Capital)