Suspenden inicio de juicio al músico Pity Álvarez por "incapacidad sobreviniente

El inicio del juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez, que estaba previsto para el próximo lunes, fue suspendido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29.



No obstante, y según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los jueces Gustavo Goerner y María Cecilia Maiza consideraron sumar otros peritos del CMF para dar mayores precisiones sobre el estado de salud del músico.



Días atrás, el defensor de Álvarez había solicitado un peritaje, ya que sostenía que el músico no estaba en condiciones de enfrentar un juicio por sus problemas psiquiátricos.



Tras el resultado del informe firmado por dos integrantes del CMF en el que se indicó que el acusado presenta una incapacidad mental, los jueces Goerner y Maiza consideraron que debía profundizarse el estudio para que se determine si el estado de Álvarez puede ser tratado y revertido y qué tratamiento sería el indicado.



Además, el tribunal hizo hincapié en que no se habían respondido puntos periciales claves, como por ejemplo, si el acusado tiene un trastorno cognitivo y la incidencia que podría tener para afrontar el proceso.



Una vez que se analice todo, el tribunal resolverá qué sucederá con el debate, cuyo inicio estaba previsto para la semana próxima.



En tanto, y según se informó, el juez Juan María Ramos Padilla consideró que debían ser apartadas las dos integrantes del CMF que firmaron el informe para "dotar de la más absoluta imparcialidad a la junta de médicos psiquiatras y de las especialidades que resulten necesarias".



Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

NA