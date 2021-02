Robo millonario: denuncian que se llevaron 2000 vacunos de un campo

En las últimas horas se hicieron dos allanamientos con personal de la Guardia Rural "Los Pumas".



Bernabé Li Caussi, que administra el campo, confirmó el faltante de vacunos pero dijo que aún se está trabajando para cuantificar el daño producido. Por el momento se indicó que se secuestraron 152 animales en los operativos. La hacienda es del productor italiano Domingo Iannozzi. A valor actual se trata de hacienda por unos $180 millones, según trascendió.



Iannozzi tiene varios campos y estancias en el norte santafesino. Según productores de la zona, Iannozzi contaría actualmente con unas 25.000 cabezas de ganado.



La denuncia del hecho fue radicada el 19 de febrero pasado en la sede Reconquista del Centro Territorial de Denuncias. En el inicio, la causa estuvo a cargo del fiscal Leandro Mai, quien pidió los allanamientos que, por orden del juez penal Gonzalo Basualdo, se realizaron desde el amanecer del domingo 21 de febrero en los campos "La Nochera" del abogado Hernán Agú y "El Lío", bajo explotación de su hijo Emilio Agú.



En esos lugares, personal de la Guardia Rural "Los Pumas" procedió al secuestro de 152 animales en los que detectaron posibles anomalías en marcas y señales, algunas mediante acciones calificadas como "muy burdas, muy evidentes, imposibles de ocultar. Sin tocar marcas de Iannozzi o encima le colocaron la marca de ellos, sin registrar operaciones de compra".



En el campo de Agú también se secuestraron animales de una persona de apellido Flores, un chaqueño que también produce en el norte santafecino. De 66 años, Agú, es abogado y productor ganadero. Antes fue diputado provincial y dirigente de la Unión Cívica Radical en el Departamento Vera. "He estado al lado de caer en la tentación de usar de privilegios o algún beneficio económico o lo que sea y jamás he caído en eso, ¿y voy a caer a los 66 años?", se preguntó Agú.



No descartó que pueda tratarse de "algún error". Y siguió: "Algún error puede haber, no lo descarto". Sin embargo, negó la comisión de un delito. "Lo descarto", dijo. Negó haber remarcado indebidamente animales de otra persona con su marca.



Por su parte, Iannozzi, de origen italiano y con domicilio en la ciudad de San Justo (provincia de Buenos Aires), aprendió desde chico el oficio de comprar y vender tierras. Su padre -que se llamaba igual- ya despuntaba esa modalidad comercial y la practicaba en el norte de Santa Fe.



"El Tano Iannozzi venía con su hijo, que habrá tenido 15 años a comienzos de la década de 1960 y participaba atentamente en las operaciones", recordó un productor de Fortín Olmos, un pequeño poblado del denominado Chaco santafesino.



Entre 1986 y 1999 Iannozzi se quedó con las estancias Los Charabones, Cambá Caré, El Milagro, El Triunfo, La Salamandra, Las Gamitas y El Triunfo, todas en el norte santafesino. En el distrito de Fortín Olmos pasó a manejar cerca de 170.000 hectáreas.



La estancia Los Charabones -de 42.000 hectáreas- era de la Fundación José María Aragón, que durante décadas administró el expresidente de River Plate Rafael Aragón Cabrera. La compró con 10.000 vacas y pagó US$3,5 millones, según el dato que manejaban en la Sociedad Rural de Reconquista, donde tienen un pormenorizado detalle de buena parte de las operaciones de la zona.



Iannozzi también fue dueño de la estancia "La Matilde", frente al aeropuerto metropolitano de Sauce Viejo, otrora la finca de los gobernadores (el último en utilizarla fue el peronista Víctor Reviglio).



La Nación.