Fue testigo del crimen de un amigo, lo emboscaron y asesinaron

El cuerpo de Juan Ignacio Celoria, 20 años, quedó acribillado dentro del auto que conducía la noche del miércoles. Personas que iban en dos motos y una camioneta lo interceptaron y al parecer, por las marcas de los balazos que atravesaron el parabrisas delantero, le dispararon de frente. Alrededor de la escena del crimen, ocurrido en Cullen al 3500 de la ciudad de Rosario, la policía levantó siete vainas servidas calibre 9 milímetros. En junio pasado la víctima había presenciado el asesinato de un amigo suyo que estaba vinculado a Alexis Caminos, hijo del "Pimpi".



Según versiones preliminares del hecho fue cerca de las 21 del miércoles que Celoria conducía un Volkswagen Bora color gris por la zona oeste. Al pasar por Cullen al 3500 fue interceptado por un grupo de personas todavía no identificadas que iban a bordo de dos motos y una camioneta. Aún no se esclareció del todo la mecánica del hecho pero según los primeros indicios los atacantes se cruzaron sobre el vehículo y dispararon directamente sobre Celoria.



El joven fue herido con tres disparos, el auto quedó en marcha y el parabrisas perforado por los balazos. Cuando personal policial y médico arribó al lugar se constató que el chico ya estaba muerto. Alrededor del vehículo quedaron siete vainas servidas calibre 9 milímetros.



El personal de la Agencia de Investigación Criminal fue al lugar del hecho a realizar las tareas correspondientes a la investigación que quedó a cargo de Patricio Saldutti, fiscal de Homicidios Dolosos. Allí constataron que en la zona cercana al crimen no hay cámaras de vigilancia. En tanto se supo que hay medidas de investigación en torno al vehículo que conducía la víctima ya que no está registrado a su nombre.



Sobre la tarde del jueves los vecinos de la cuadra de Cullen al 3500 prefirieron refugiarse en el silencio. Solo se comentó que la víctima no era del barrio y que las calles estaban prácticamente vacías cuando se escucharon los balazos.



Testigo de un crimen

El sábado 27 de junio de 2020 Celoria fue testigo del asesinato de Alan Joel Gudiño, de 19 años, un amigo suyo a quien investigadores identificaron como un "soldadito" de Alexis Caminos, hijo del ex jefe de la barrabrava de Newell´s Robero "Pimpi" Caminos, asesinado en 2010. Ese día, cerca de las 15.30, Celoria iba en una moto y su amigo conducía otra por las calles del barrio República de la Sexta. En la zona de Colón y Viamonte un auto blanco se les cruzó y desde su interior alguien disparó contra Gudiño, quien quedó malherido y no pudo subirse a la moto de Celoria, quien logró escapar.



Gudiño vivía en Isola al 100 bis, barrio Parque del Mercado, en donde se había convertido en una persona de confianza de Alexis Caminos, con peso en el vecino barrio Municipal. Incluso en ocasión del crimen de Gudiño la principal hipótesis fue un recrudecimiento de las disputas por el control del territorio para desarrollo del narcomenudeo en estos dos barrios.



Mensajes en redes

"Ojalá cuando nos toque partir el de arriba tenga una explicación porqué fue todo tan injusto, un pibe y amigo con todas las letras. Siempre estabas en cada detalle. Ahora quién va a venir a acelerar la moto afuera para que salga a volarle los pelos a mi mamá, no sabés cuánto duele esto amigo. Los que te conocimos bien y hace mucho sabemos la persona maravillosa que eras. Abrazo y beso al cielo. Volá alto angelito", fue la dedicatoria que un amigo de Juan Ignacio Celoria posteó en su cuenta de Facebook. El mensaje estaba acompañado por una imagen de Celoria con sus amigos.



En la cuenta de la víctima se ven fotos de sus últimos años. En 2016 solía vestir los colores del Club Infantil Oriental, inscripto en la Asociación Rosarina de Fútbol. En los años más recientes la mayoría de publicaciones son de Celoria a bordo de motos de alta cilindrada. En una de ellas la leyenda que acompaña dice: "La calle en fuego algún día va a quemarte. La vida te da sorpresas, tienes que prepararte". (La Capital)