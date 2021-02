La engañaron con el cambio de billetes y le robaron más de un millón de pesos

Una nueva estafa a adultos mayores se produjo en Paraná. En la tarde de viernes, una mujer de 85 años de edad, domiciliada en zona de calle Churruarin y Rondeau en Paraná, fue víctima del "cuento del tío" y le robaron más de un millón y medio de pesos.“Hace 24 años que perdí a mi marido, quedé sola y fue una lucha constante. Mucho tiempo me acompañaron mis hijas y que me venga a pasar esto ahora, no lo puedo creer”, expresó dolida Teresa aA la mujer, los estafadores la llamaron “del Banco Nación, nunca me dí cuenta y yo estoy en el Bersa”. Según contó, se habían hecho pasar por empleados de la entidad financiera, “me dijeron que estaban con una de mis hijas, yo hablé con una mujer y me pidieron el dinero”.“Al rato se hizo presente en mi domicilio un muchacho, un chico joven, yo desconfié, porque no tenía uniforme del banco y no usaba barbijo”, relató Teresa a la vez que agregó que “le dije de esperar a mi hija, él accedió, se fue y volvió al rato”.El sujeto, ingresó a la casa, observó el lugar y se llevó en “dos bolsas de supermercado el dinero. Eran más de 1 millón y medio de pesos, eran los ahorros de toda mi vida”. Afortunadamente, no agredieron ni amenazaron a la señora.La policía trabajó en la casa de Teresa “pero no levantaron huellas. Si yo lo veo al chico, lo reconozco: tenía un pantalón clarito y una gorra”.Teresa recordó que “hubo un tiempo en donde la pasamos muy mal, pero con los años nos pudimos acomodar y empezamos a ahorrar. Estaba arreglando el patio, comprando cosas de a poco, tendría que haberme gastado la plata nomas”. La mujer, angustiada señaló que “nunca me gustó tener una persona en mi casa para que limpie, siempre hacia todo yo”.Por su parte, Rosana Deharbe hija de Teresa, comentó que “me llamó mi mamá diciendo en cuanto tiempo le llevaba las cosas, yo no entendí y pensé que se había confundido. Le preguntó a que se hacía referencia y ahí me contó si le llevaba el dinero que había hecho cambiar con un contador del banco”.“Enseguida me doy cuenta que fue estafada y cuando me dijo que le había dado toda la plata, me quise morir. Fue el sacrificio de trabajo de mi papá de toda su vida. Ella cobraba el dinero y lo guardaba”, señaló.Rosana, añadió que lo “único positivo de todo esto, es que a mi mamá no le paso nada”. Personal de comisaria cuarta se acercó al lugar luego de que hayan alertado al 911 y le tomaron los datos a Teresa. “No trabajaron en la casa de mi mamá, no le tomaron a la denuncia en ese momento y no levantaron huellas. Hay huellas porque le agarraron el monedero, así que guarde todo en una bolsa para resguardarlo”.Al finalizar, la mujer reflexionó y dijo que “creo que fue al alzar, la agarraron desprevenida. Siempre tratamos de alentarla, pero cayó en la trampa”.