"Lo siento mucho", dijo hombre que entregó a su hijo por crimen del prestamista

Ramira era prestamista

El audio del confeso homicida

Giuliano Ramira, de 26 años, fue hallado asesinado con múltiples apuñaladas en distintas partes de su cuerpo, el domingo 14 de febrero cerca del mediodía, en calle Garrigó y Larralde, de la zona sur de Paraná.Por el hecho,Acompañó a su hijo a entregarse, luego del hecho. Habló con, el programa que se emite por, manifestando:El hombrey prefirió no expresar algún otro concepto, en relación al crimen de Ramira.dijo el hombre que entregó a su hijo.Ante la consulta deel hombre entendió que, va a decir si hubo o no más personas".Germán Ramira (47), hermano de la víctima, confirmó que Giuliano era prestamista, pero aclaró que en ese negocio, nunca tuvo problemas o inconvenientes con nadie. Asimismo, contó que el joven, fue asesinado de múltiples puñaladas en diferentes partes de cuerpo."Él se manejaba en la calle, la conocía y tenía este sistema para vivir. Prestaba plata y a la semana comenzaba a cobrarla", contó."El jueves estuvimos en el hotel y le llegó un audio de Emanuel Resch, que le decía algo así como `Foo no seas tan cargoso. Ya te dije que el sábado te lo habilito´. Le pedía crédito y él dijo que le iba a dar porque siempre le pagaba, de a dos o tres cuotas, más el recargo", recordó Abigail, la novia de Ramira al sostener que no supo si su pareja tenía que cobrarle o darle un crédito a esta persona "porque en ese momento no estábamos hablando de su trabajo, sino de nosotros".