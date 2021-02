Barretearon una puerta y robaron en una vivienda del barrio La Milagrosa

Delincuentes forzaron la puerta de ingreso a una vivienda en calle Francia del barrio La Milagrosa en Paraná. Elsa, damnificada, contó aque “otra vez me robaron en mi casa, lo que me sacaron ya no lo voy a recuperar”.La vecina, remarcó que “estamos casi sin trabajo y sin dinero, los delincuentes me rompieron la puerta de mi vivienda, ahora la tengo que cambiar y con qué dinero lo hago”Los maleantes se llevaron de la casa un ventilador y un climatizador. Afortunadamente, Elsa no se encontraba en su vivienda al momento del robo: “Seguramente sabían que no había nadie, los sujetos nos vigilan y saben cuando salimos de nuestras casas”, apuntó.Y agregó que “no es la primera vez que me patean la puerta, otras veces hemos tenido que llamar a la policía a las dos o tres de la mañana porque han querido entrar. Andan por arriba de los techos”.Por su parte, el comisario Diego Cuevas, jefe de comisaria decimosegunda comentó que al llegar al lugar del hecho constataron que la puerta de ingreso en la vivienda estaba forzada y corroboraron la faltante de elementos. “La señora había sido víctima de un ilícito similar hace unos meses, pero en las últimas semanas no registramos denuncias en la zona”.Sin embargo, el comisario indicó que “varios vecinos nos han dicho que muchas personas se acercan y preguntan por la desocupación de casa. Ante esas eventualidades, pedimos que nos informen para tener un registro de la circulación de personas que nos son de la zona”.