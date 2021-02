Acusados de “tirotear” una casa dieron su versión: “Que presente pruebas”

Denuncia

Este jueves por la mañana, María Jesús Sosa, una vecina calle Azopardo al final del barrio Yatay de Paraná, denunció a través deque su casa fue baleada por un hombre condenado por la venta drogas.En horas de la tarde, Débora Rodríguez, hija del acusado, dio su versión de los hechos ante la pantalla deDébora Rodríguez.“Es cierto que anoche hubo un tiroteo en su casa, porque vivo cerca y sentimos la balacera. Hoy, hablando con los vecinos de lo que sucedió, algunos comentaban que el origen del tiroteo era porque ella escondido tiene en la casa a un chicoque durante el fin de semana le pegó al padre y le abrió la cabeza. Seguramente el hombre salió del hospital y tomó represalias”, acusó la mujer.La vecina de barrio Yatay aseguró que su calvario comenzó hace seis años atrás cuando denunció por primera vez a su cuñado por la venta de droga en la zona.“Empecé a denunciarlo en 2015 cuando violaron a mi hija, de 15 años, porque yo no les quiero vender droga, no les quiero vender mi casa, porque no hago lo que ellos dicen”, explicó María Jesús.Al respecto, Débora comentó que “ella usó a su hija de 13 años, el padre vendó a la niña y la expusieron a esa mentira. Al tiempo, tanto María Jesús como su esposo fueron condenados a tres años de prisión por daños y perjuicios hacia mi familia porque en el juicio reflexionaron, asumieron que era mentira la violación y se hicieron cargo. En la cámara gesell que le hicieron a chica salió que fue todo falso”.Débora Rodríguez remarcó que denunció “varias veces” a María por “acosar y amenazar a mi sobrino de 7 años. Pedí que psicólogos lo entrevisten al niño por sus constantes acusaciones”.“La otra denuncia a la hizo referencia María, del 31 de diciembre, es verdad. Ese día, íbamos con mi hermana y la cruzamos a ella con su hija, en ese momento nos tiró el auto encima, me quise defender y ella tenía un cuchillo. Cuando fui hacer la denuncia, ella ya estaba en la comisaría realizando la exposición. Todo lo que mencionó ella es cierto, hubo un cruce de palabras y piedrazos".“Desde el 2015 que no tenemos paz y no encontramos la solución al problema. Cuando ella y su marido fueron condenados, se tenían que ir del barrio, pero nunca se fueron. Ella sigue provocando y sale en la tele, el marido la apañe, pero desde la casa”, apuntó.Y agregó que “ella se da el lujo de ensuciar a mi mamá, mi papá y todo mi grupo familiar. Siempre nos acusa con la venta de droga, pero hace unos días le hicieron un allanamiento porque ella les quitó la casa a todas las personas mayores de edad de su cuadra. Le hicieron allanamientos por estafas y le encontraron muchas tarjetas de adultos mayores”.Al finalizar, Débora indicó que “quiero que ella presente todas las pruebas de lo que dice, como yo presentó”.