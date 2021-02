Siguen las estafas con supuesto "premio de un supermercado": retiran créditos

Primero

El testimonio de una de las víctimas

Estafaron a tres personas en Santa Fe con le supuesto "premio de un supermercado”. En todos los casos, los delincuentes engañaron a las víctimas asegurando por teléfono que habían ganado un sorteo del supermercado Coto, por 50 mil pesos en productos. Tres personas denunciaron durante la jornada del martes y los primeros minutos de este miércoles, que recibieron llamados telefónicos donde se les comunicaban que habían ganado un premio del supermercado Coto por un monto de 50 mil pesos (en una orden de compra), que los hicieron ir hasta un cajero automático y tras entregar sin darse cuenta algunas claves, les sacaron préstamos y los giraron a otras cuentas bancarias.El primer caso, ocurrió alrededor del mediodía del jueves. La persona estafada (un hombre de 47 años) fue hasta un cajero del Banco Macro de calle San Martín, siguió las instrucciones de los malvivientes y luego se di cuenta que le habían sacado un préstamo por 31.876 pesos y se lo habían girado a otra cuenta bancaria, publicóEl otro caso, sucedió tres horas después con la misma metodología delictiva. La diferencia es que en este caso el préstamo que sacaron los delincuentes fue de 290 mil pesos.En el tercer caso, la metodología fue similar. La única diferencia es que le habían sacado un préstamo de 900 mil pesos y la víctima se dio cuenta que les estaban haciendo extracciones y logró retener 300 mil pesos. Es decir, que le quitaron 600 mil pesos.La mujer estafada (AGH) contó por LT10 que "me llamaron por teléfono y me dijeron que había ganado un premio del supermercado Coto (50 mil pesos en una orden de compra). En el primer llamado yo no le di importancia. A la tarde me volvieron a llamar y me insistieron. La persona que llamaba era muy simpático y generaba confianza porque tenía algunos datos míos. Por lo tanto, decidí ir al cajero para buscar el ticket que me pedía para presentar en el supermercado".Además, la víctima sostuvo que "el tipo me dio un número para poner en mi cuenta, en el cajero automático, para generar el presunto ticket. Luego me entero que estos delincuentes te gestionan un crédito en 30 minutos. Al rato me doy cuenta que algo raro había porque no podía entrar a mi homebanking. Me fui al banco y pude cambiar la clave de gestión".Finalmente, la mujer remarcó que "me sacaron un crédito de 900 mil pesos con mi cuenta y lograron girarse 600 mil pesos (en tres giros). Yo no puedo entender cómo el banco permite que se saque un crédito tan rápido, con tan pocos controles y luego se pueda girar tan ràpido. No puede ser que no se pueda frenar".