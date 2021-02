El femicida de Guadalupe intentó matarse en el hospital: su estado es crítico

El femicida Bautista Quintriqueo fue trasladado de urgencia desde Villa La Angostura al hospital de San Martín de los Andes, luego de que intentara quitarse la vida. El asesino de la joven de 20 años intentó ahorcarse con el cable de una de las máquinas de la sala donde estaba internado en recuperación tras las curaciones. O "tal vez haya utilizado la sonda del suero", confió una fuente consultada por el sitioMinutos antes de las 22, la ambulancia llegó al nosocomio referente del sur neuquino en medio del reclamo de un grupo de mujeres que se había juntado en el acceso al hospital para repudiar el trasladado de Quintriqueo, que dependiendo su estado de salud será acusado en las próximas horas por la justicia.Según conoció LMN, Quintriqueo ingresó en estado crítico, intubado y con asistencia respiratoria manual. La recepción de los vecinos fue muy violenta. Se comenzaron a generar incidentes ya que la comunidad le quiso negar el ingreso a San Martín de los Andes.Se supo que 48 horas antes del asesinato, el femicida había amenazado por última vez a la víctima y le había anunciado que la iba a matar a puñaladas.Su ex pareja la perseguía velozmente, blandiendo el cuchillo en una de sus manos. La escena dejó atónitos a muchos transeúntes que no podían creer lo que estaban presenciando. Y menos aún el trágico desenlace que tendría lugar segundos después.La carrera de Guadalupe duró apenas 100 metros, ya que el femicida la alcanzó y la asesinó brutalmente a puñaladas, ante la mirada incrédula de testigos, muchos de ellos turistas, familias y hasta menores. Algunos intentaron intervenir, arrojando piedras, gritando y pidiendo ayuda para la víctima. Pero no hubo ningún héroe.