Video: mujer desesperada filmó ataque de su expareja, con un martillo a su auto

Según informó la Policía, el hombre de 36 años, está sospechado de los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio. La fiscalía de Río Segundo, a cargo de la investigación, ordenó su detención y traslado al Establecimiento Penitenciario (EP) N ° 9.En las imágenes se ve como el hombre llega en un auto al que sería el domicilio de la víctima, y tras una breve discusión con su expareja, y sin bajarse del auto, extrae un martillo y da varios golpes contra el vehículo de la mujer diciendo: "¡Filmá, filmá si eso es lo que vos querés!".Mientras lo filma, la mujer le dice que no tiene como defenderse. "Me hiciste re c?. Mira cómo me dejaste. Me c?.. a palos recién. Qué es lo que tenés en la cabeza", se escucha que le reprocha la mujer.La Policía de Córdoba informó que el hombre fue detenido por amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio. Asimismo, fue trasladado a la cárcel y la investigación quedó a cargo de la fiscalía de Río Segundo.