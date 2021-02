Video: En 11 segundos, delincuentes en moto asaltaron a una mujer en Paraná

Otro asalto ocurrió este martes en horas de la siesta en calle Tejeiro Martínez, entre Catamarca y Bertozzi, de Paraná.



Según muestra el video de una cámara de seguridad, al que accedió Elonce TV, una señora estaba sentada en la puerta de la casa en la que trabaja, esperando que la busquen. En ese momento, cuando eran las 15.29, pasa por el lugar una moto con dos personas: quien iba de acompañante se baja y le roba la cartera, para luego darse a la fuga. El hecho ocurrió en 11 segundos.



Los vecinos se mostraron preocupados y asustados por los sucesos delictivos reiterados. “Trabajo en una vivienda de esta cuadra cuidando a una señora. No es la primera vez que pasa una cosa así. Una está en la puerta y no está segura. La cuadra es insegura. Rompen las cubiertas de los autos, roban. A mí me da miedo, traigo algo para cubrirme porque no se sabe”, comentó una mujer a Elonce TV.



Aseguró que “los patrulleros pasan, he visto. Pero se ve que los hechos delictivos pasan en otro horario. En la hora de la siesta no anda nadie y aprovechan los ladrones. A veces andan arriba de los techos, se escucha. Uno no está seguro”.



En las últimas semanas, esa cuadra fue sitio de diversos hechos delictivos. Cabe recordar que, bajo la misma modalidad, hace algunos días se conoció otro video de la misma cámara de seguridad que muestra cómo dos hombres que circulan en moto paran frente a un edificio y le roban sus pertenencias. En este caso, utilizaron un arma.



Asimismo, también en esa misma calle, un centro de neurorehabilitación sufrió el robo de una computadora que tenía información confidencial de pacientes y un equipo de música. Allí, un chico ingresó y dos chicas se quedaron afuera, colaborando con el robo. Elonce.com