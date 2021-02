Condenaron a 10 años de cárcel a dueño de alojamiento que prostituía menores

Sobre el caso

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay adelantó este martes su veredicto en el legajo “Vallaro Edgardo Antonio s/ facilitación de la prostitución-Viviani Eliana Valeria s/ promoción y facilitación de la prostitución y corrupción de menores en concurso real” y sentenció al imputado a 10 años y 6 meses de prisión y dispuso para la imputada la realización de un nuevo juicio a los fines de reexaminar las acusaciones en su contra.La investigación contra Vallaro y Vanini se remonta al 2018 y tras la denuncia de autoridades del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en Gualeguay, sobre un grupo de niñas y adolescentes que salían constantemente de esa institución y eran prostituidas por adultos en un hotel alojamiento de esa ciudad conocido como 'Cinco Esquinas'.El Tribunal, integrado por Darío Ernesto Crespo, Dardo Oscar Tortul y Javier Cadenas, se pronunció de este modo al dar lectura a su veredicto. Los fundamentos íntegros de la sentencia, dado que el veredicto ha sido sólo un adelanto, serán dados a conocer el 3 de marzo a las 8,45.Vallaro, imputado como autor del delito de facilitación de la prostitución de menores, y para quien el Ministerio Público Fiscal pidió la condena de 10 años y 6 meses de prisión, al no haberse presentado medida cautelar alguna, permanecerá en libertad sujeto a restricciones y hasta que la sentencia quede firme.Respecto al pedido fiscal que se absolviera a la coimputada Eliana Valeria Viviani por seis hechos de facilitación y promoción de la prostitución de menores y condena sólo por un hecho de estupro como cómplice secundaria a una pena de tres años condicional, el Tribunal resolvió anularlo parcialmente por encontrarlo inmotivado y con deficiencias de fundamentación que lo invalidaban como acto procesal válido y en consecuencia no pudiendo expedirse sobre fondo. Dispuso que se realice un nuevo debate a los fines de reexaminar las acusaciones en su contra y se permita arribar a una instancia decisoria en debida forma habilitando al nuevo tribunal que intervenga para resolver su situación procesal definitiva.Cabe recordar que en la etapa de los alegatos el Ministerio Público Fiscal representado por Jorge Gutiérrez solicitó para el imputado una condena de 10 años y 6 meses; mientras que la defensa de Vallaro, ejercida por Pedro Taffarell, había pedido su absolución.Los fiscales, en tanto, solicitaron para Viviani una condena de ejecución condicional de 3 años como partícipe secundaria del delito de estupro. Su abogado, Ignacio Fernández, pidió entonces su absolución.Un grupo de niñas y adolescentes que vivían en una residencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en Gualeguay, salían constantemente de esa institución y eran prostituidas por adultos en un hotel alojamiento de esa ciudad conocido como 'Cinco Esquinas'La denuncia se realizó a fines de 2018 y dio inicio a una investigación que llevó a juicio al dueño del hospedaje, Edgardo Vallaro y una acompañante, Viviani Eliana Valeria, por haber facilitado la prostitución de las menores.De esa investigación surgieron también otras causas, tramitadas tanto en la Justicia provincial como en la Federal, sobre la explotación sexual de menores que escapaban de la residencia del Copnaf era una problemática que sucedió durante muchos años. En esta causa se identificó a ocho menores que estaban a cargo de la residencia socio-educativa Gregoria Pérez de Denis.La historia salió a la luz cuando una de ellas, que entonces tenía 13 años, sufrió una grave peritonitis y estuvo internada con riesgo de vida en el hospital San Antonio de Gualeguay. En esa ocasión, una hermana de la chica contó lo que sucedía a personal del Copnaf que acudió al nosocomio. Pero, para declarar pusieron como condición que sólo iban a hacerlo ante el director de la residencia, Martín González, quien actualmente es concejal de Gualeguay por el Frente de Todos.El funcionario elaboró un informe al respecto y lo remitió a la defensora de Menores de esa localidad, María de los Ángeles Banno. De este modo, la denuncia llegó a la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Gutiérrez, quien inició la investigación y llegó a los dos mencionados imputados.Un año antes ya había sido condenado un hombre por haber regenteado la prostitución de las menores. Es decir, se pudo establecer que las niñas y adolescentes salían del hogar y se juntaban con hombres que las explotaban sexualmente. En este marco se determinó que Vallaro, el dueño del hotel, habría tenido como rol no solo aportar el lugar sino también avisar a clientes y coordinar con otras personas la prostitución de las niñas.Esta sospecha se pudo establecer tanto en testimonios como en los mensajes de texto y audios que pudieron rescatarse de su celular secuestrado, en los que quedó claro que avisaba a remiseros y otras personas que estaban las menores en el lugar.En el juicio que se desarrolló ante el Tribunal de Gualeguay, integrado por Darío Crespo, Dardo Tórtul y Javier Cadenas, transcurrieron varios testigos; pero, sobre todo, se analizaron pruebas documentales y declaraciones que se produjeron durante la instrucción de la causa, teniendo en cuenta que por la situación de pandemia se buscó reducir la circulación de personas en el debate. Por ejemplo, los informes de las profesionales que actuaron en la causa.