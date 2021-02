Terminaron la prisión domiciliaria y robaron en varias casas de un “country”

A cara descubierta

Allanamiento

Identificados

Durante el fin de semana largo de Carnaval, dos casas ubicadas en el predio del Country Club fueron visitadas por delincuentes que actuaron con una impunidad que asombra. Se robaron distintos elementos y cuatro bicicletas que no aparecieron en un allanamiento.Según lo averiguado por, algunos sujetos muy conocidos en el mundillo de la delincuencia, ingresaron en dos garajes de propiedades ubicadas en el predio del Country Club para llevarse lo que encontraran.En este caso fueron cuatro bicicletas, en un domicilio, y al menos una en otra. Alertados los vecinos de la situación, recurrieron a las cámaras de seguridad y según uno de los consultados, el registro fílmico es perfecto. Las cámaras mostraron con lujos de detalles a las personas que entraron a las viviendas sin ningún tipo de tapujos y con una impunidad que asombra. No se habrían cubierto el rostro y actuaron como si estuvieran en sus propios domicilios.El daño económico es importante, pero lo que más preocupa es la manera en la que se manejaron: tranquilos y a cara descubierta.Los propietarios de las viviendas que sufrieron los robos denunciaron el hecho a la Policía, haciéndose presente personal de la Comisaría Sexta, quienes trabajaron en forma rápida y certera. Sin embargo, según datos confiables, cuando se les otorgó la orden de allanamiento, en los domicilios requisados se habrían encontrado elementos sustraídos en las casas, pero no así las bicicletas, las mayorías de tipo MTB, valuadas en unos cuantos miles de pesos.Cabe destacar que uno de los implicados en el caso, días pasados habría terminado de cumplir con una prisión domiciliaria por una serie de hechos delictivos con anterioridad. Se trata de un personaje muy conocido en el ambiente y que en su momento había realizado algún trabajo de jardinería en el barrio del Country Club, razón por la cual conocía el lugar.Dicha situación causó malestar en las personas que habitualmente trabajando en jardinería y parquización en otras viviendas del muy poblado barrio, quienes expresaron aque “suele pasar que muchas veces se contratan a ciertos personajes para realizar un trabajo. Cobran barato, pero resulta que después terminan vinculados o siendo protagonistas de estos hechos delictivos y la gente cree equivocadamente que todos los que trabajamos en esto somos delincuentes”.