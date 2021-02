Condenaron a prisión en otra causa al policía acusado por el femicidio de Úrsula

El policía imputado por el femicidio de la joven Úrsula Bahillo fue condenado este lunes a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en otra causa en la que estaba acusado por violencia de género.La causa se había iniciado en el 2017 contra Matías Martínez tras una denuncia de quien entonces era su pareja, Belén Miranda, quien lo acusó de golpearla brutalmente, y también a su pequeño hijo, furioso porque el nene se había orinado en la cama.El juicio se llevó adelante en el Juzgado en lo Correccional 1 de Junín, y la fiscal del caso, Fernanda Sánchez, había solicitado para Martínez una condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo los cargos de "lesiones leves calificadas y amenazas calificadas".Este lunes, el juez Héctor Alberto Barbera dio a conocer su veredicto condenatorio contra el policía.El jueves de la semana pasada, Martínez había admitido su culpabilidad en el caso. "Se declaró culpable", tuiteó Miranda ese día.Horas antes, y al referirse a la audiencia que estaba prevista para ese día, la mujer -que se había contactado con Úrsula, poco antes de que fuese asesinada-, había publicado en la misma red social: "No hay que odiar ni desearle la muerte a nadie, pero a él lo odio y deseó que se muera pero que sufra mucho y pague por los daños que causó".Tras el femicidio de Úrsula, Belén Miranda habló con diferentes medios y comentó que en su diálogo con la joven asesinada, ésta le habría contado que Martínez la amenazaba con matar al padre y que ésa era una de las razones por la cual la adolescente tardó en denunciar las situaciones de violencia de género que vivió durante los últimos meses."Sólo me queda decir que si la Justicia hubiera actuado antes, nada de esto estaría pasando, mi momento llegó y se hizo Justicia tarde pero ya está, algo que para mí se termina", tuiteó Belén.Y agregó: "Gracias Dios por nunca dejarme caer. Verlo fue algo que no se me borra más en mi vida, pero junté coraje y lo miré a la cara. Me saqué esa gran mochila que llevaba durante 4 años. Ya está señor, gracias y gracias a todos por el apoyo incondicional de corazón".